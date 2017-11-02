MLB》古利爾遭噓爆 太空人教頭：聽過最久的噓聲（影音）

太空人古巴打者古利爾。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人古巴打者古利爾（Yuli Gurriel）對道奇日籍投手達比修有做出歧視動作，引發軒然大波，古利爾昨天上場打擊時慘遭全場五萬名主場球迷噓爆。太空人總教練辛奇（A.J. Hinch）就表示，這可能是他在運動場上聽過最久的噓聲。

「這可能是我聽過最長、最久的噓聲了。」辛奇表示，古利爾已經盡力去做想走過這件事，「但我想道奇球迷們不會輕易放過他，或許永遠不會」他說，「古利爾仍對此感到抱歉、也很後悔，他因此事情受到懲罰，運動會帶來情緒。」

道奇先發投手希爾（Rich Hill）昨天也用行為力挺達比修有，對決古利爾前還先走下投手丘，讓主場球迷噓久一點。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）則讚賞子弟兵，表示這是一支很緊密的團隊，而且希爾也承認是為了達比修有，球迷們也表達了他們的不滿，「我很高興達比修有回到投手丘上，重新專注比賽。」