世界大賽》達比修生涯最慘表現 太空人奪創隊56年來首冠

〔記者林子翔／綜合報導〕世界大賽第七戰，想雪恥的道奇日籍投手達比修有此戰表現不佳，僅投1.2局失5分4分自責，太空人靠史普林格（George Springer）敲出該系列賽的第5轟追平世界大賽最多轟紀錄，終場太空人以5：1擊敗道奇，成軍56年來首度奪得冠軍。

太空人首局靠史普林格開啟攻勢，接著靠道奇傳球失誤、以及內野滾地球護送得到2分；2局上，太空人靠保送、二壘安打攻占二三壘，太空人先發投手麥卡勒（Lance McCullers Jr.）擊出滾地球出局，卻帶有1分打點，接著史普林格敲出兩分砲，太空人該局攻下3分。

道奇前半段攻勢連連無法得分，直到第6局才靠代打伊席爾（Andre Ethier）擊出帶有1分打點的安打，才突破鴨蛋。但之後無法突破太空人牛棚，終場不敵對手，讓太空人贏得世界大賽。

達比修有僅投1.2局，被敲3安（包含1轟），失5分4分自責，沒有投出任何一次三振，連兩場在世界大賽先發都只投1.2局，這一系列賽的投球可說是他大聯盟生涯最慘的表現。

道奇後援接手的摩洛（Brandon Morrow）0.1局、王牌克蕭（Clayton Kershaw）4局、終結者簡森（Kenley Jansen）1局、伍德（Alex Wood）2局，皆無失分。

太空人先發麥卡勒僅投2.1局無失分，皮考克（Brad Peacock）2局、李瑞安諾（Francisco Liriano）0.1局、迪文斯基（Chris Devenski）0.1局無失分，摩頓（Charlie Morton）4局失1分奪勝。

太空人1962年成軍以來，僅兩次挺進世界大賽，這次不再像2005年遭白襪直落4橫掃，今年在世界大賽鏖戰七場擊敗道奇，首度奪得隊史第一座冠軍。

史普林格敲兩分砲。（法新社）

史普林格敲兩分砲。（法新社）

達比修有。（法新社）

達比修有。（法新社）

太空人。（USA TODAY Sports）