羽球》戴資穎、李洋／李哲輝法國拿雙冠 羽協頒獎金給3人

羽球協會至高雄左營國訓中心，嘉勉在法國超級系列賽贏得女單、男雙冠軍的戴資穎、李洋／李哲輝。（戴楠凱提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕羽球協會理事長張國祚、副理事長林銘傑今（4日）早上至高雄左營國訓中心，嘉勉在法國超級系列賽贏得女單、男雙冠軍的戴資穎、李洋／李哲輝，並給予3人獲1萬台幣獎勵金，羽協也另外頒發2萬台幣的加菜金給國家代表隊員，期盼大家在未來比賽更上層樓、繼續為國爭光！

世界球后戴資穎在總獎金32萬5千美元（約980萬台幣）的法國超級賽，首度在此花都稱后，並拿下今年第5冠（含4個超級系列賽冠軍、亞錦賽冠軍）。

小戴自4月亞錦賽，睽違半年再獲國際賽冠軍，且是超級系列賽第11冠（含6超級賽、3頂級賽、2年終賽）。

世界第8「雙李配」李洋／李哲輝也同樣在法國突破合拍以來的成績，更贏得生涯首座超級賽冠軍，我國男雙睽違5年之久，再有組合於超級系列賽奪冠，上次為2012年方介民／李勝木在馬來西亞超級賽（2014年升格頂級賽），能夠追上學長的腳步，雙李配皆感與有榮焉。

戴資穎、李哲輝、李洋在法國賽登頂，是台灣羽球隊史頭一遭，過去單站超級系列賽紀錄頂多1冠，台灣羽隊在歷屆法國羽賽摘冠選手包括2014年男單周天成贏得首冠，這回3人、2組人馬勇奪雙冠，顯示我國羽球實力提升，也能與世界諸強相抗衡。

羽球協會理事長張國祚（左）頒發獎勵金給戴資穎。（戴楠凱提供）