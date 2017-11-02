NBA》魯比歐灌30分 爵士延長賽退拓荒者

魯比歐（上）進帳30分全隊最高。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕爵士今天在鹽湖城主場迎戰拓荒者，第四節雙方戰成平手將比賽帶進延長賽，後衛魯比歐（Ricky Rubio）整場拿下30分、延長賽砍下11分率隊以112：103擊敗拓荒者，奪下三連勝。

比賽一開始雙方比數膠著，拓荒者里拉德（Damian Lillard）錯失最後機會，壓哨拋投遭戈貝爾（Rudy Gobert）蓋火鍋，四節結束仍以94：94不相上下，將比賽帶進延長賽。延長賽一開始米契爾（Donovan Mitchell）就射進三分蛋拔得頭籌，魯比歐也積極進攻，吸引防守者賺到不少犯規，更掌握住罰球機會，在延長賽攻下11分。

米契爾（右）、麥考倫。（美聯社）

爵士除了盧比歐拿下30分、5籃板之外，米契爾也有28分、6籃板的好表現，加上戈貝爾、塞佛羅夏（Thabo Sefolosha）各拿下16、15分，成功捍衛主場。

拓荒者只有三人得分上雙，不過三人都有雙十表現，以里拉德進帳33分、10籃板、8助攻準大三元領銜，諾基奇（Jusuf Nurkic）拿下19分、11籃板；麥考倫（CJ McCollum）也有16分、10籃板，不過延長賽全隊拿不到10分。

拓荒者里拉德。（美聯社）