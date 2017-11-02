傳說對決》台灣2勁旅遠征韓國AIC大賽 爭奪1500萬巨額總獎金

《Garena傳說對決》AIC Asia 2017國際賽將於11月23日至26日於韓國首爾登場。（Garena提供）

〔記者陳耀宗／台北報導〕熱門手遊《Garena傳說對決》AIC Asia 2017國際賽將於11月23日至26日於韓國首爾登場，來自亞洲五大賽區12支頂尖戰隊將爭奪冠軍獎金及1500萬新台幣的巨額總獎金，本次台港澳賽區一共出征兩支隊伍：頭號種子SMG及第二種子三星S.T戰隊，S.T將先經過預選賽，SMG則是直接列為八強，而SMG與東南亞區域賽冠軍的泰國第一種子同組，勢必是個艱難的挑戰。

AIC（Arena of Valor International Championship）Asia 2017由承辦《英雄聯盟》、《鬥陣特攻》等韓國大型賽事的OGN負責，本屆共有12支戰隊，分別為：台港澳（2隊）、韓國（5 隊）、泰國（2 隊）、越南（2 隊）、印尼（1 隊）；賽事共分為預選賽、八強賽、四強賽、冠軍賽四個階段。

預選賽搶先在23日及24日登場，由台港澳、泰國、越南三區的第二種子隊伍，以及韓國第二至第五種子隊伍、印尼代表隊共 8 支隊伍，將分為 A、B 兩組進行捉對廝殺，由各組前兩名取得晉級資格。

預選賽程圖。（Garena提供）

從預選賽晉級的四支戰隊將在25日舉行的八強賽遭遇台港澳、韓國、泰國、越南各區第一種子進行淘汰賽，從賽程來看，SMG八強對手將是預選賽B組第一名，而S.T同樣列為B組，若順利以第一名出線，八強將先上演台灣內戰；八強賽的勝隊將於同一天進行四強賽，而冠軍戰將於26日舉行。

八強賽至冠軍賽程圖。（Garena提供）

本次賽事版本將採用射手崛起版，比賽可用英雄為台服已開放的 55 位英雄（至贊尼爾）。比賽禁選（B/P）角色規則：每隊各可禁用兩隻角色，選角規則同現有版本。