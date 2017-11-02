MLB》韋蘭德奪生涯首冠 與未婚妻阿普頓激吻放閃

韋蘭德與未婚妻阿普頓玩合照。（法新社）



〔體育中心／綜合報導〕太空人5：1擊敗道奇，勇奪隊史首座世界大賽冠軍，今年剛從老虎轉隊至太空人的賽揚強投韋蘭德（Justin Verlander）也拿下生涯13年來的首冠，賽後也跟未婚妻阿普頓（Kate Upton）分享這榮耀時刻，兩人擁抱激吻、自拍放閃，羨煞旁人。

韋蘭德在8月31日讓渡交易大限從老虎來到太空人，轉隊後9戰全勝，同時也包括季後賽4勝，拿下美聯冠軍賽MVP，助隊挺進世界大賽，這也是他生涯第3度打進世界大賽，雖然他在本次世界大賽不敗之身破滅，首勝仍未開胡，生涯在世界大賽中苦吞0勝4負的成績，但他2場先發都繳出6局優質先發，最後球隊也成功拿下世界大賽冠軍，生涯首冠順利到手。

韋蘭德今天沒上場，只有在牛棚熱身，未婚妻阿普頓穿上繡有韋蘭德名字和隊徽的牛仔外套，到場為太空人加油，賽後兩人開心相擁激吻慶祝，再度閃瞎眾人。

隊友柯瑞亞（Carlos Correa）也在奪冠後，在球場上與德州選美小姐、女友羅德里奎茲（Daniella Rodriguez）求婚。

韋蘭德與未婚妻阿普頓。（法新社）



韋蘭德與未婚妻阿普頓相擁慶祝。（法新社）



韋蘭德與未婚妻阿普頓相擁激吻。（法新社）



韋蘭德與未婚妻阿普頓。（法新社）



柯瑞亞奪冠後向女友求婚成功。（法新社）