MLB》太空人教頭神調度 先發轉後援成奪冠關鍵（影音）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽第七戰，太空人今天擊敗道奇，奪創隊56年來首冠。而牛棚戰力不足的太空人，總教練辛奇（A.J. Hinch）把部分先發投手調至後援，收到效果，這也是球隊能奪冠的最大關鍵。

太空人牛棚戰力欠佳，終結者翟爾斯（Ken Giles）在季後賽表現糟糕，7場出賽只有1場沒掉分，季後賽戰績0勝2敗防禦率高達11.74。

為了補救牛棚，太空人將先發的麥卡勒（Lance McCullers Jr.）、皮考克（Brad Peacock）、摩頓（Charlie Morton）、麥修（Collin McHugh）等人調至後援，有人甚至先發、後援兩頭跑。

太空人這調度發揮效果，像是美聯冠軍賽第七戰對洋基，麥卡勒後援4局飆6K，最後連投24顆曲球封鎖對手，助球隊打進世界大賽。

而到了世界大賽第三戰，皮考克後援3.2局投出4K無失分，助球隊獲勝，他也奪得救援點；今天這場關鍵戰役，麥卡勒轉為先發，但只投2.1局就退場，先發型的摩頓首次擔任後援角色，就繳出4局4K失1分好投，贏得這場比賽，助球隊奪得創隊56年來首冠。

摩頓。（法新社）

摩頓。（法新社）

麥卡勒。（法新社）

皮考克。（法新社）