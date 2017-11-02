MLB》達比修有慘烈投球內容 遭諷刺「MVP」（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍投手達比修有連續兩場在世界大賽先發，都只投1.2局提前退場，皆吞下敗投。達比修有糟糕的投球表現，也被美國網友們諷刺是這系列賽的「MVP」。

達比修有今年球季原本在遊騎兵隊，他在731大限被交易至道奇，轉隊後9場先發，繳出4勝3敗防禦率3.44，整季成績韋10勝12敗防禦率3.86。

季後賽開打，達比修有面對響尾蛇、小熊各奪得1勝，但進入世界大賽後，達比修有表現歉佳，這場關鍵戰只投1.2局被敲3安（包含1轟），失5分4分自責，沒有投出任何一次三振，他在世界大賽兩場先發共僅投3.1局、防禦率高達21.60，成為自1960年前洋基投手迪特瑪（Art Ditmar）後，在世界大賽中兩次先發都投不滿2局的選手。

美國雅虎記者Jeff Passan就在推特上開酸，「太空人球員應該要投給他（達比修有）世界大賽MVP」；《洛杉磯時報》則指出，「達比修有表現太糟糕，很多球迷想知道為何會代替克蕭（Clayton Kershaw）先發」，質疑總教練羅伯斯（Dave Roberts）的調度。

達比修有賽後表達歉意，無法在世界大賽幫助球隊，也有意願回道奇打拚，「我想再回到世界大賽，想要投得更好。」達比修有將在季後成為自由球員。

達比修有在世界大賽表現不理想。（美聯社）

達比修有在世界大賽表現不理想。（USA TODAY Sports）