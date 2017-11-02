LOL》歐洲賽區明年將取消升降賽 Riot Games：投資風險將大幅降低

[1]歐洲賽區EU LCS明年季賽將取消升降賽、從BO3改回雙BO1、兩組賽制回歸單一組別。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／外電報導〕伴隨著《英雄聯盟》北美賽區NA LCS明年改制為聯盟特許制，只要付「入場費」就能永續發展，吸引許多職業球團大老闆進場投資，大西洋彼岸的歐洲聯賽EU LCS同樣面臨變動，遊戲開發商Riot Games日前便在英文官網公布，歐洲賽區將在2019跟進聯盟特許制，明年季賽先取消升降賽、從BO3改回雙BO1、兩組賽制回歸單一組別，不外乎就是希望能夠安撫亟欲出走的歐洲戰隊老闆。

改制首先就賽事從原本的BO3改成雙BO1，Riot Games解釋，「我們發現目前的BO3賽制對於觀眾的投入與參與變得更加困難，當初改BO3用意是希望支持不同隊伍的粉絲們可以看到更多精彩的賽事，但是放大的一整個賽季，BO3已經讓賽事的觀賞變成更加困難與喜悅感減少」。

因此，從明年春季賽起，賽事將回到雙BO1賽制，最簡單的改變，自然是觀賽時間縮短，從最多打到五場縮減為兩場，這意味著粉絲可以花較少的時間觀看更多對戰組合，原本分成兩組10隊的制度也將取消，回歸以前的單一組，比賽日也將改為星期五以及星期六以求最佳收視效益。

更重要的是，繼北美賽區後，歐洲賽區也在2018年跟進，取消升降賽制度，但實際的聯盟特許制將會遲於2019年才實施，想必明年後半年，歐洲賽區也將上演不少財團、老闆撒錢買戰隊進場，畢竟特許制，如同NBA、MLB等職業球賽，意味一旦進場就不會「出場」，這對投資人、贊助商都是一項安心的保證。

「我們一直希望戰隊可以在人員輪替及投資更具戰略性，但在EU LCS有著升降賽的存在只會更這件事更難實現，因此經過與各戰隊老闆商議後，我們將在2018賽季移除升降賽，每一戰隊的投資風險將大幅降低，以利贊助商、戰隊營運，而原本升降賽的EU Challenger聯賽也將在明年度做出變更，敬請期待」

此外，Riot Games也就財務收支層面，創造一個暫時性的解方，將會增加給予每支戰隊的財務支持；而長期性計畫，將與戰隊間的伙伴關係會創造出一個更好的分潤模式，計畫引進一套觀眾回饋給戰隊的機制，每支戰隊在未來一年季賽將會獲得來自粉絲的捐獻與支持，「戰隊也要擴大粉絲群，吸引更多觀眾數，打造強大品牌以代表他們應得獲得這些報酬」。