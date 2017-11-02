網球》辛吉絲訪台大啖小籠包、串燒 暢遊擎天崗、九份老街和泡湯

辛吉絲與詹詠然到鼎泰豐用餐。（取自詹詠然臉書）

〔記者梁偉銘／台北報導〕「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）第三度退休後，本週訪台由職業生涯最後搭檔詹詠然擔任地陪伴遊，大啖小籠包、串燒、火鍋等美食，還暢遊擎天崗、九份老街和泡湯，樂得這位女網傳奇球星笑開懷，頻呼：「我愛台灣，真的好吃又好玩，下回一定要再找些好朋友來。」

辛吉絲結束2017WTA新加坡年終總決賽後，應好友詹詠然力邀，本週搭乘長榮班機來台，低調展開引退後第一段私人假期。這位現任世界女雙年終球后精力旺盛，不但到擎天崗健走，還在陽明山友人的別墅享受野外溫泉，並趁著難得的好天氣，親身體驗山海一色的九份老街之美，甚至有些眼尖遊客意外捕獲了野生辛吉絲，還一度懷疑是否為本尊呢。

除了馬不停蹄探訪北台灣多處知名景點，辛吉絲也不忘享受在地美食，除了豐盛的海陸火鍋，還趕赴名廚詹姆士的餐廳吃串燒，而過去曾在歐美鼎泰豐用餐的她，也特地到北市地標的101店朝聖，她還向大詹說：「台灣人真幸福，擁有全世界最棒的小籠包。」這也是現年37歲的辛吉絲，繼2012年首度來台表演賽後，再次造訪大詹的家鄉，預計這個週末前後結束行程，搭機返回瑞士老家。

辛吉絲與詹詠然探訪北台灣多處知名景點。（取自詹詠然臉書）

辛吉絲與詹詠然探訪北台灣多處知名景點。（取自詹詠然臉書）

辛吉絲和詹詠然與名廚詹姆士合照。（取自詹詠然臉書）