鬥陣特攻》世界盃戰隊制服曝光 8國選手各有經典配色

未來世界盃賽場，八國選手將有各自國家配色在每支英雄身上，圖為主場配色。（暴雪娛樂提供）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《鬥陣特攻》世界盃八強賽週末將於美國加州安納罕舉行的BlizzCon暴雪嘉年華中登場，自上週數項比賽環節更動，昨（1）日《鬥陣特攻》影音平台又釋出新影片，內容包括研發團隊測試錯誤、戰隊制服調整以及更具體的「第三人稱智慧鏡頭」轉播工具等等變動都將讓《鬥陣特攻》賽事轉播更豐富。

影片可見，研發團體正在為了即將到來的世界盃做準備，測試「繼續」及「暫停」功能，希望能在測試中找出錯誤，這也是上週遊戲總監Jeff Kaplan在研發影片中所提到的，當有選手設備故障或斷線，比賽會自動暫停。

影片中也提到「戰隊制服」，制服顏色可以利用編輯器調整，研發團隊會考量對遊戲的影響以及使用的戰隊，讓制服符合雙方的精神，不論是英雄技能、使用介面等等都會讓戰隊自行調整。

圖為客場配色。（暴雪娛樂提供）

即將新增的「第三人稱智慧鏡頭」轉播工具，自然是補足過去《鬥陣特攻》賽事轉播以來，觀眾最困擾的地方，過去轉播比賽總是採用選手第一人稱視角，當「源氏」的龍一文字或是「閃光」的三段瞬移飛來飛去，總讓人看不清戰局發展。

即將新增的「第三人稱智慧鏡頭」轉播工具，自然補足是過去《鬥陣特攻》賽事轉播以來，觀眾最困擾的地方。（暴雪娛樂提供）

身為賽評的Montecristio也在影片中表示，「有了智慧鏡頭擬將能留意場上發生的事件，絕對是最精采的視角，我認為鳥瞰視角適合OB手及主播使用，不僅重要，還是一種工具，正是身為賽評的我，在播報比賽時所夢寐以求的」。

此外，未來也將新增選手數據，供主播賽評第一時間播報時使用，上述的種種變更，首戰將是本週末即將到來的BlizzCon暴雪嘉年華中舉辦的世界盃，值得期待。

未來也將新增選手數據，供主播賽評第一時間播報時使用。（暴雪娛樂提供）

不同英雄都將有各自國家配色。（暴雪娛樂提供）

相關影音：