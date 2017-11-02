全中錦》跑到鞋子分屍！ 「最速雙胞胎」姊姊張秝羚仍拿國女百米金牌

跑到鞋子分屍！ 「最速雙胞胎」姊姊張秝羚還是拿國女百米金牌（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕釘鞋的鞋底與鞋身分離了，還是得繼續跑！雲林東南國中「最速雙胞胎」姊姊張秝羚今在106年全國中等學校田徑錦標賽國中女子組100公尺決賽，跑到鞋底都脫落，仍以12秒09技壓「國中最速女」溪崑國中鄭歆瑩的12秒11與妹妹張秝榕的12秒20奪下金牌。

張秝羚快到終點前，腳底的膠帶就快脫落了。（記者林岳甫攝）

張秝羚腳下這雙白色釘鞋，是她穿起來最舒適的型號，此次前來台北參賽，也僅帶這雙鞋子出門，她賽前還特地用膠帶固定，想不到跑著跑著再度分離，賽後還被鄭歆瑩與妹妹張秝榕嘲笑一番。

張秝羚賽後只能默默看著釘鞋傻笑。（記者林岳甫）

台灣國中女小將有張秝羚、張秝榕、鄭歆瑩與張博雅等4位競逐，此次張博雅專注在100公尺跨欄與200公尺上，並未參加百米項目。

張秝羚、張秝榕、鄭歆瑩此次決賽成績都再度改寫大會紀錄，至於鄭歆瑩今年幾乎整年各大賽事，經常被雙胞胎夾擊，她也開玩笑表示，「真的很煩啊，我好像跟鏡子跑步一樣。」

張秝榕（左起）、鄭歆瑩、張秝羚感情十分好。（記者林岳甫攝）

3位國中最快女將今日進行決鬥，「最速雙胞胎」姊姊張秝羚（左）奪金牌（記者林岳甫攝）

3位國中最快女將今日進行決鬥，「最速雙胞胎」姊姊張秝羚（左）奪金牌（記者林岳甫攝）