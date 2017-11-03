勇士對決馬刺 今日賽事預告與轉播

金州勇士隊後衛柯瑞（Stephen Curry）（右）（資料照，USA TODAY Sports）

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NBA例行賽持續進行，近5場比賽拿下4場勝利的金州勇士隊將在客場面對聖安東尼奧馬刺隊。勇士隊上一場比賽在史戴波中心（Staples Center）以28分的分差擊敗了快艇隊，陣中主將柯瑞（Stephen Curry）轟下包括7顆三分球在內的31分，杜蘭特（Kevin Durant）與格林（Draymond Green）也分別攻下19、16分。馬刺隊近期在客場之旅吞下三連敗，今日將回到主場面對衛冕軍，期望能夠中止連敗。

另一場比賽將由湖人對上拓荒者，上一場在主場以20分差擊敗活塞隊的湖人，陣中新秀波爾（Lonzo Ball）與庫茲馬（Kyle Kuzma）表現不俗，波爾攻下13分6籃板2火鍋、庫茲馬則以7成5的高命中率攻下16分6籃板3助攻。最近吞下二連敗的拓荒者能夠重整旗鼓，回到主場拿下勝利嗎？精采比賽請球迷不要錯過了！

NBA例行賽

08：00 勇士 V.S.馬刺 （愛爾達體育、ELEVEN SPORTS）

10：30 湖人 V.S. 拓荒者 （緯來體育）

黑豹旗全國高中棒球大賽

14：00 大成高中 V.S. 榖保家商（緯來體育、愛爾達育樂）

18：00 東石高中 V.S. 仁義高中（緯來體育、愛爾達育樂）