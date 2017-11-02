MLB》世界大賽抱憾收場 達比修有感性發文

世界大賽表現不佳，達比修有落寞坐在休息室。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇在主場1：5輸掉第7戰，和冠軍戒擦肩而過，先發投手達比修有飽受外界批評，賽後達比修有苦澀地道盡輸球之情，並於當地時間晚間發文，既感謝一路給他支持的人，也將帶著這次經驗走下去。

苦吞生涯最慘一役、又是在關鍵的世界大賽，達比修有表示，敗投的感覺很難受，也將會留在心裡一段時間，對於自己沒調整好，他也說，只能記取教訓再出發。

此外，達比修有用英文寫下感言，透過推特發布，「首先，過去3個月謝謝你們。沒有這些驚人的球迷、隊友、工作人員的支持，我不會在另一座城市（洛杉磯）完成這一季。在這3個月裡，每當我狀況不是最好的時候，洛杉磯有禮的球迷仍助我前進。」

談到世界大賽，達比修表示，因為自己表現不理想，導致結果讓人失望，但會帶著這次經驗繼續努力，「我很榮幸能成為這個團隊的一份子，並在最棒的球迷支持下打球。再次非常感謝大家。」

達比修有季後賽4場先發拿下2勝2敗，2敗都在對太空人的世界大賽，只投3.1局失9分（8責失），防禦率高達21.60。季後他將成自由球員，達比修透露想回道奇的意願，「希望能重返世界大賽，現在只想回到球場、投得更好。」