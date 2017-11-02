中職》蔣智賢赴澳打球？ 中信球團未證實

蔣智賢赴澳傳聞未獲證實。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕中信兄弟球員林智勝、邱品睿和蔣智賢11月將赴澳洲職棒打球，其中林智勝和邱品睿效力布里斯本俠盜隊，蔣智賢和旅美捕手張進德則加入雪梨藍襪隊，不過蔣智賢的部分，中信兄弟球團並未證實。

兄弟領隊劉志威表示，7、8月澳職俠盜隊來台就曾和球團接洽林智勝赴澳打球事宜，林智勝希望以賽代訓，以球團立場，既然資深球員提出這樣的訓練方式，當然就是尊重。

至於邱品睿的部分，劉志威解釋，今年球季邱品睿因傷導致投球局數不足，俠盜隊需要投手，所以派他去，也希望補足投球局數；年底滿30歲的邱品睿，本季僅在一軍出賽6場，投6局失8分都是責失，表現並不理想。

據了解，林智勝和蔣智賢預計11月10日搭機赴澳，邱品睿則是14日啟程。雖然班機期程已確定，不過劉志威表示，蔣智賢的部分還沒確定，之後球團內部再討論。

由於澳職例行賽賽程到明年1月底，可能會跟兄弟春訓撞期，屆時林智勝、邱品睿和蔣智賢的行程該如何安排？對此，劉志威說，如果是這樣子的話，到時候要他們回來，還是得回來。

台灣大賽本週結束，劉志威表示，比賽結束會盡快公布釋出球員名單，至於是哪些球員以及是否交易，還要開會討論。