台灣大賽Live》投手大戰！王溢正、伍鐸互飆三振秀

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 桃猿 0 2 0 0 0 2 4 0 兄弟 0 1 0 0 1 2 0

五局上：Lamigo桃猿進攻

伍鐸持續展現壓制力，飆三上三下。

四局下：中信兄弟進攻

王溢正持續穩定演出，演出三上三下。

四局上：Lamigo桃猿進攻

伍鐸連續4打席飆出三振，但被陳俊秀敲安，隨後又對林承飛投觸身球，所幸仍未失分。

三局下：中信兄弟進攻

王溢正回穩，也連續飆出3K賞給兄弟打者。

三局上：Lamigo桃猿進攻

伍鐸改變投球策略，霸氣連飆3K回敬桃猿。

二局下：中信兄弟進攻

兄弟還以顏色，張志豪回敬一發陽春全壘打追回1分。

張志豪也敲出陽春砲追分。（記者廖耀東攝）

二局上：Lamigo桃猿進攻

林泓育首打席開轟，掃出左外野陽春全壘打帶動攻勢，陳俊秀、郭嚴文連續安打，桃猿再靠狀況火燙的林承飛敲高飛犧牲打得第2分。

林泓育敲出陽春砲先馳得點。（記者廖耀東攝）

一局下：中信兄弟進攻

Lamigo先發投手王溢正雖久未出賽，但仍飆出三上三下。

一局上：Lamigo桃猿進攻

2連敗的中信兄弟今天不能再輸，推出「抓猴」高手伍鐸先發，伍鐸本季對桃猿戰績4勝1敗，防禦率僅4.10，首局就拿下三上三下，收下不錯的效果。

先發名單

中信兄弟

1.王威晨 二

2.吳東融 游

3.周思齊 左

4.詹子賢 右

5.張志豪 中

6.陳子豪 指

7.彭政閔 一

8.林明杰 捕

9.陳江和 三

伍鐸 投

Lamigo桃猿

1.藍寅倫 右

2.詹智堯 中

3.王柏融 左

4.林泓育 指

5.陳俊秀 一

6.郭嚴文 二

7.林承飛 游

8.林智平 三

9.嚴宏鈞 捕

王溢正 投