台灣大賽Live》投手大戰！王溢正、伍鐸互飆三振秀

|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
R
|
H
|
E
|
桃猿
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
2
|
4
|
0
|
兄弟
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2
|
0
五局上：Lamigo桃猿進攻
伍鐸持續展現壓制力，飆三上三下。
四局下：中信兄弟進攻
王溢正持續穩定演出，演出三上三下。
四局上：Lamigo桃猿進攻
伍鐸連續4打席飆出三振，但被陳俊秀敲安，隨後又對林承飛投觸身球，所幸仍未失分。
三局下：中信兄弟進攻
王溢正回穩，也連續飆出3K賞給兄弟打者。
三局上：Lamigo桃猿進攻
伍鐸改變投球策略，霸氣連飆3K回敬桃猿。
二局下：中信兄弟進攻
兄弟還以顏色，張志豪回敬一發陽春全壘打追回1分。
張志豪也敲出陽春砲追分。（記者廖耀東攝）
二局上：Lamigo桃猿進攻
林泓育首打席開轟，掃出左外野陽春全壘打帶動攻勢，陳俊秀、郭嚴文連續安打，桃猿再靠狀況火燙的林承飛敲高飛犧牲打得第2分。
林泓育敲出陽春砲先馳得點。（記者廖耀東攝）
一局下：中信兄弟進攻
Lamigo先發投手王溢正雖久未出賽，但仍飆出三上三下。
一局上：Lamigo桃猿進攻
2連敗的中信兄弟今天不能再輸，推出「抓猴」高手伍鐸先發，伍鐸本季對桃猿戰績4勝1敗，防禦率僅4.10，首局就拿下三上三下，收下不錯的效果。
先發名單
中信兄弟
1.王威晨 二
2.吳東融 游
3.周思齊 左
4.詹子賢 右
5.張志豪 中
6.陳子豪 指
7.彭政閔 一
8.林明杰 捕
9.陳江和 三
伍鐸 投
Lamigo桃猿
1.藍寅倫 右
2.詹智堯 中
3.王柏融 左
4.林泓育 指
5.陳俊秀 一
6.郭嚴文 二
7.林承飛 游
8.林智平 三
9.嚴宏鈞 捕
王溢正 投