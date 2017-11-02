LOL世界賽》四強賽數據放大鏡 「崔絲塔娜」登場勝率竟是0

比較令人意外地，俗稱「砲娘」、「小砲」的射手崔絲塔娜在四強賽出場五局，竟然連一勝都拿不到。（取自英雄聯盟官網）

〔記者陳耀宗／外電報導〕《英雄聯盟》S7世界賽總冠軍戰即將於4日登場，讓我們先來回顧四強賽況，根據韓媒《INVEN》所製作的四強賽數據，有六隻英雄角色維持百分百的禁選率，分別為加里歐、古拉格斯、史瓦妮、嘉文四世、珍娜與克黎絲妲，其中，克黎絲妲從小組賽至今依舊保持百分百的禁選率，深怕一選出來就要天下大亂，也成為身為紫方勢必得扛下來的禁用角。

四強賽禁選率圖表。（取自INVEN）

兩組對戰組合的九局賽事中，吶兒及露露以八場被禁/用率位居第二，在世界賽屬「熾灼魔器」十分強大的版本下，最佳的輔助仍為珍娜與露露，另外在兩支輔助都被禁用的情況下，包括卡瑪、索拉卡，甚至是打野的埃爾文也成為替代使用魔器的出場英雄。

比較令人意外地，俗稱「砲娘」、「小砲」的射手崔絲塔娜在四強賽出場五局，竟然連一勝都拿不到，這與它在小組賽或是八強賽各隊不搶下來，好像就贏不了比賽的情況完全錯置，反倒是經常被嫌棄大後期輸出不夠力的「法洛士」有著四勝零敗戰績，這也讓冠軍戰中崔絲塔娜的被選擇率，值得令人好奇。

崔絲塔娜數據圖。（取自INVEN）

打野三雄：史瓦妮、古拉格斯與嘉文四世的對照也十分有趣，三支的禁選率雖然都是百分百，最受各隊「尊重」的莫過於史瓦妮，九局比賽就有七局被禁用，反倒是三隻最常出現的嘉文四世（六局）卻擁有最低勝率（16%），從比賽中也可以看出，當隊伍逆風局選用嘉文四世，這隻開戰角只要搶開進場，經常因坦度不夠瞬間融化，反倒是史瓦妮及古拉格斯擁有100%勝率。

隨著SKT二連霸紀錄持續，加上今年SKT再度打進總冠軍戰，粉絲都十分好奇中路王者Faker今年會想選什麼「冠軍造型」，今年SKT比賽看起來不是那麼穩定，但只有一位選手始終如一，那就是Faker，四強賽對上RNG比賽，他連拿五局加里歐，飛天遁地到處支援、強行Carry每局比賽，也讓網友一致認同「加里歐根本是Faker化身」。

加里歐數據圖。（取自INVEN）

談到加里歐這隻英雄，可說是兼具控場及支援迅速的坦型英雄，不論是靠著「英靈之門」的半球流進場開戰，或是靠技能退場，加里歐的技能組看起來十分強大，四強賽九局比賽中，就有七局被選－其中五局是由Faker拿下，相信冠軍戰的加里歐也會成為「非BAN即選」。

最後則是幫助SSG順利掙脫WE的糾纏，第二局及第四局的致勝功臣－由CuVee操作的吶兒，吶兒可說是打坦的優先Pick，本身又很少被Counter，只要控制好怒氣，關鍵會戰變身大吶兒「一推三」、「一推五」，想必LOL粉歷歷在目（其中一位苦主就是閃電狼），目前也是高達四勝一敗、88%的禁選用，未來冠軍戰若能搭配加里歐的轟炸開戰，配合狂暴吶兒的大腳一踹，想必十分可怕。

吶兒數據圖。（取自INVEN）