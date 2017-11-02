中職》陳俊秀、林承飛雙破紀錄 Lamigo桃猿6年第4冠入袋

Lamigo桃猿4：2擊敗中信兄弟封王。（記者廖耀東攝）

〔記者石毓琪／綜合報導〕背水一戰的中信兄弟今推出首戰勝投伍鐸，力求延續戰線、打回桃園，即使主力張志豪敲出雙響砲，可惜仍孤掌難鳴，2：4惜敗Lamigo桃猿，連續4年和總冠軍擦肩，桃猿則拿下6年來第4冠、隊史第5冠。

Lamigo奪隊史第5冠，賽後球迷拋下藍色彩帶。（記者廖耀東攝）

桃猿2上從「小胖」林泓育陽春砲開張，林承飛高飛犧牲打，再追加1分打點，兄弟在下個半局輪到張志豪轟炸王溢正追回1分，兩隊投手互飆三振秀，均一度送出聯盟總冠軍戰紀錄的單局3K。

戰局自6上再起變化，伍鐸連投2保送堆壘，陳俊秀強勁安打、林承飛長打，再打下2分保險分，兄弟僅有7下張志豪雙響砲再添分數，第8局滿壘詹子賢苦遭三振，斷送大好機會，9下最後一搏再攻占一二壘，仍遭陳禹勳連飆2K關門。

此役桃猿以陳俊秀、林承飛表現最亮眼，陳俊秀4戰10安打，追平2005年張泰山締造的紀錄，連續7打數安打更締聯盟新猷，林承飛則以10打點破總冠軍賽史紀錄。而兄弟包辦全隊打點的張志豪，9下遭到陳禹勳三振，無緣挑戰史上第2人「三響砲」，雙響砲仍是他個人首次、史上第8人。

林承飛4戰10打點破總冠軍賽史紀錄。（記者廖耀東攝）

張志豪雙響砲，史上第8人。（記者廖耀東攝）