亞洲盃資格賽關鍵一戰 台灣男足添英超新血

台灣男足提前出發至卡達移訓。（足協提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣男足將於11月14日在客場對戰土庫曼，這將是台灣隊前進2019阿聯酋亞洲盃決賽十分關鍵一役，總教練懷特（Gary J. White）表示，台灣球員的潛質很好，觀察過許多球員後建立的球員資料庫也日漸龐大，尤其是在宜蘭全運會及近期台企甲聯賽表現頗佳如陳昭安、李茂、林約翰、柯昱廷、嚴和生、黃楷峻等本土好手，都想列入名單，但礙於參賽名額及戰術考量難免會有遺珠之憾，教練團挑選出每個位置當下狀況最好的球員。

這次出征土庫曼，台灣隊加入生力軍，來自英超水晶宮足球俱樂部的攻擊中場17歲的沈子貴（WILL DONKIN）將與英國籍體能訓練師飛利浦（John Phillips）一同從倫敦前往卡達杜哈，明日將與球隊會合。另一名近期取得我國國籍、目前在蘇格蘭超級聯賽效力的周定洋，協會正與其委託人進行出賽條件協調，希冀在土庫曼一戰能為中華隊添加戰力。

24人名單：

DF：殷亞吉、陳庭揚、洪子貴、陳威全、蘇德財、林約翰、謝柏安、李凱傑

MF：陳柏良、陳毅維、陳浩瑋、温智豪、黃楷峻、周定洋、沈子貴、趙明修、江信隆、游家煌

FW：朱恩樂、吳俊青、李茂

GK：潘文傑、蔡碩哲、段昍