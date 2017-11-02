2017 台北世大運

桃猿勇奪台灣大賽冠軍 鄭文燦發文祝賀（影音）

2017/11/02 22:37

〔體育中心／綜合報導〕台灣大賽今天落幕，Lamigo桃猿在第四戰以4：2擊敗兄弟拿下年度金冠軍，儘管在台中作戰，桃園市仍在市府廣場前舉辦直播派隊，賽後鄭文燦更在臉書發文，向Lamigo桃猿祝賀。

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