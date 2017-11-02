〔體育中心／綜合報導〕台灣大賽今天落幕，Lamigo桃猿在第四戰以4：2擊敗兄弟拿下年度金冠軍，儘管在台中作戰，桃園市仍在市府廣場前舉辦直播派隊，賽後鄭文燦更在臉書發文，向Lamigo桃猿祝賀。
桃猿勇奪台灣大賽冠軍 鄭文燦發文祝賀（影音）
2017/11/02 22:37
歡迎加入【自由體育】
按個讚 心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
- 台灣大賽》樹立2大障礙 林承飛奪冠後如釋重負
- 台灣大賽Live》王溢正6局失1分 Lamigo擊敗兄弟勇奪金冠軍
- 中職》陳俊秀、林承飛雙破紀錄 Lamigo桃猿6年第4冠入袋
- 中職》兄弟背水一戰 資深象迷瞿友寧導演來加持
- 第7度打台灣大賽 陳江和勉勵小將拚出態度
推薦新聞
-
總冠軍賽打擊率破7成 陳俊秀獲選MVP2017/11/03 00:18
-
台灣大賽》Lamigo勇奪「金冠軍」！一卡車封王優惠看這裡2017/11/02 23:54
-
台灣大賽》10打點轟破聯盟紀錄 小阿飛：隊友都不想理我2017/11/02 23:15
-
台灣大賽》昨未完投留遺憾 賽格威：我相信鄉長2017/11/02 23:13
-
中職》打擊率飆破7成 陳俊秀奪總冠軍賽MVP2017/11/02 22:35