台灣大賽》Lamigo勇奪「金冠軍」！一卡車封王優惠看這裡

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿今年風光包半上下半季，以及台灣大賽的冠軍，成為年度「金冠軍」，賽後球團也公佈許多球迷期待的封王慶功優惠，內容如下：

【Lamigo桃猿隊年度總冠軍 封王優惠資訊】

#La new正價商品88折慶總冠軍

狂賀Lamigo榮獲中華職棒總冠軍，11月3日至11月16日於全國La new門市購買正價商品全面享88折優惠，買正價鞋款或正價外著服飾再送「Lamigo大勝披風」乙件，十號球迷絕對不要錯過！

（註）本活動不可與其他行銷活動、VIP九折及La new相關券類（包括提貨券、兌換券、公關券、折價券及Outlet，生日券除外）併用；大勝披風以門市庫存為準，La new保有活動修改及變更權利。

#Lamigo會館超值桌宴優惠歡喜同慶

即日起至11月15日前加入那米哥會館運動卡會員，贈送10人桌宴一桌（5980元+10%），讓您邀約10號隊友一同吃大餐、慶勝利！

#Lamigo宴會廣場用餐85折

總冠軍同慶Lamigo那米哥宴會廣場2F港式飲茶（限平日） &日式創意科理，即日起至11月30日止，用餐享85折優惠，活動詳情內容請洽訂位專線（02）2690-5966。

#光隆海洋生技

光隆海洋生技慶祝Lamigo贏得總冠軍！11/6 ~11/12優惠活動：

一、萊爾富光隆系列飲品，全品項買一送一：

特蒂斯Healthy海洋深層水、D618運動飲料、D618海鹽沙士、Lamigo海底王海洋深層水

二、奇摩商城與Pchome商店街買一送一：Lamigo海底王紀念款、D618運動飲料、D618檸香氣泡水、D618葡萄柚氣泡水

三、momo購物網及Pchome線上購物：全品項78折

#全家便利商店

11/3-11/7期間全家行動購網站封王專區商品5折優惠起，至全家使用My FamiPay 消費滿百送中杯熱拿鐵（發送簡訊兌換PIN），11/5-11/7至全家指定商品第二件半價，酷繽沙買一送一

#醣活力

即日起至11月5日止，「醣活力口腔三寶」系列產品下殺6.6折

http://www.vigorspring.com.tw/線上購物/

#飛跑

即日起至11/7止，『飛跑健康世界』與Lamigo同歡慶，飛跑全系列產品可享九折優惠。（僅適用飛跑官網。飛跑官網結帳時請輸入折扣碼：2P27TG）http://www.flexpower.com.tw/index.php

#古華飯店

即日起至2018年3月31日，憑Lamigo桃猿隊2017下半季及總冠軍賽主場門票即可享有住房、餐飲超值優惠！

一、【住房免費升等】入住尊寵國人住房專案享行政客房免費升等豪華客房

不含早餐：優惠價NT$2,999（原價NT$8,580）

含1客早餐：優惠價NT$3,399（原價NT$9,117）

含2客早餐：優惠價NT$3,799（原價NT$9,654）

二、【繽紛西餐廳】『假日自助下午茶』兩人同行一人免費。

三、【古華薈泰式料理暨酒吧】『泰超值吃到飽』平日9折優惠，再享台灣金牌生啤酒2小時無限暢飲，加碼送羅望子汁2杯

四、【古華人氣砂鍋牛肉麵NT$200】

備註：詳情以古華飯店公布為準 http://www.kuva-chateau.com.tw

#Global Mall環球購物中心

Global Mall歡慶Lamigo總冠軍封王！11/3至11/8，凡身上有Lamigo比賽票根、服飾、配件或Lamigo會員卡即可享Lamigo總冠軍封王優惠。

一、全台Global Mall 可兌換100元抵用券1張，使用至11/30日止。（1000元抵用1張）

二、Global Mall消費可享會員優惠。

三、桃園A8：

1.adidas、reebok、adidas kids：享正品95折優惠（特價品除外）

2.洋朵：沙朗牛或戰斧豬送輕食三選一（薯條或雞米花或雞塊）

四、林口A9：

1.Avido：享套餐銷費75折優惠

2.22:02火鍋：享全系列肉品買一送一

3.活動期間至服務台即有機會獲得水噹噹禮盒一組，數量有限送完為止

#欣葉日本料理

11/6~11/31憑主場票根一張即享全桌95折優惠；與店內球員圖面合照上傳FB再抽下午茶餐券（10組）

#康福搬家

Lamigo桃猿隊封王 康福搬家多重優惠慶奪冠，即日起至11/15：

一、台北及桃園地區搬家費用九折優惠。詳情請洽康福搬家業務部。免付費專線：0800-222-222

二、至門市現場買紙箱材料並打卡成為康福搬家臉書粉絲者，紙箱買五送一，買十送二。以此類推（贈送紙箱可任選大小）。

三、10號球迷們請留意康福搬家粉絲團，活動加碼抽桃猿男兒簽名及周邊商品！

#鮮乳坊

同慶Lamigo桃猿勇奪中華職棒28年總冠軍，鮮乳坊推出「封王組合」，在鮮乳坊官網購買鮮乳坊豐樂鮮乳三瓶組，可享免運優惠，組合優惠價只要360元，且下單即贈鮮乳坊品牌運動毛巾一條（市值390元）。限量組合，售完為止！ https://www.ilovemilk.com.tw

#挺棒的拖鞋ZABWAY

即日起至106年11月11日止：

一、棒球鞋款全面8折（含BASEBALL、Lt.BASEBALL）

二、全館消費滿1111元再折111元

三、凡消費即可以550元加購棒球帽1頂

備註：以上優惠活動僅適用於ZABWAY直營門市及ZABWAY- 91APP購物網http://zabway.91app.com/V2/Official

#壢新醫院商店街

商店街歡慶封王優惠，依現場公告為準。

#全民打棒球

Lamigo封王慶！11/3~11/5登入遊戲進行比賽即可獲得78萬WA幣+EP紫卡保存券*1

#Lamigo應猿店優惠詳見：https://goo.gl/pLR2pd