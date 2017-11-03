總冠軍賽打擊率破7成 陳俊秀獲選MVP

〔中央社〕中華職棒Lamigo桃猿隊拿下今年度總冠軍，系列賽打擊率破7成的陳俊秀獲選MVP，陳俊秀今天透露，首場比賽前2打席放不開，是教練叫他放開去做，不要想結果。

桃猿隊拿下隊史第5座總冠軍，今天第4戰單場3安打猛打賞的的陳俊秀，連續7打數安打，也刷新總冠軍賽紀錄，4場比賽累計敲出10支安打，平總冠軍賽史紀錄，系列賽打擊率破7成，陳俊秀獲選總冠軍賽MVP。

陳俊秀透露，原本總冠軍賽第一場前兩打席放不開，是總教練與打擊教練叫他放開去做，不要想結果。

另一位在總冠軍賽4場比賽累計10分打點，破總冠軍賽史紀錄的林承飛，獲選為總冠軍賽優秀球員。

談及在總冠軍賽第3戰為球隊貢獻8分打點，林承飛開玩笑地說：「他們（隊友）都不想理我，他們說我打的時候，他們要在壘包上自殺。」

今年在例行賽拿下打擊四冠王的王柏融，談到這次再度打總冠軍賽，王柏融認為，今年總冠軍賽和2015年、剛進職棒第一年打總冠軍賽感受不同，「由於已經熟悉這個環境，這次會更興奮一點，拿下冠軍對我們來說，意義蠻大的」。

另外，在這次總冠軍系列賽被封為最會打二壘打的藍寅倫，去年因受傷，整季報銷，今年歸隊幫助球隊拿下總冠軍，藍寅倫坦言，復健過程真的很辛苦，「自己也熬過來」，很開心健康回到球場，以及球隊打入總冠軍賽，希望未來可以一直健康打下去。