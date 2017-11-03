MLB》大聯盟打滾20年 老將貝爾川如願奪冠留下男兒淚（影音）

〔體育中心／綜合報導〕太空人昨擊敗道奇，奪得隊史56年來首座世界大賽冠軍，在大聯盟打滾20個球季的太空人40歲老將貝爾川（Carlos Beltran），終於等到這座冠軍，他也留下男兒淚，如願在退休前拿到冠軍。

「有機會能在這裡，這對我來說意義重大，我的家人在我職業生涯中一直支持我，我很高興能參與這一刻，這是件很棒的事情。」貝爾川說，「我很興奮，就好像我在場上一樣，這對我、我的家人、以及我的國家波多黎各來說很重要。」

貝爾川在1998年在皇家隊登上大聯盟舞台，1999年奪得國聯新人王，2004年季中轉戰太空人，該年季後賽大爆發，繳出季後賽出賽12場貢獻8支全壘打，還寫下連續五場擊出全壘打的大聯盟紀錄。

之後貝爾川轉戰大都會、巨人、紅雀、洋基、遊騎兵隊，貝爾川曾在2013年紅雀隊時期打進世界大賽，可惜球隊最後不敵紅襪，鎩羽而歸。

今年為了追尋冠軍戒加入太空人，貝爾川在季後賽表現不多，20打數有3安打1打點，靠著隊友們好表現，奪得生涯首冠。他在例行則繳出14轟、51分打點、打擊率0.231的成績。

貝爾川在大聯盟20年生涯，累積2725安、435轟、1587分打點，平均打擊率0.279。貝爾川在季後將成為自由球員，是否會選擇退休，他表示會與家人討論後再做出決定。

貝爾川。（資料照，歐新社）