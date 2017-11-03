MLB》岩隈久志因傷整季沒勝投 明年3億元合約也沒了

岩隈久志。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕水手今天宣布，不執行日籍投手岩隈久志和賈拉多（Yovani Gallardo）兩名投手的合約選擇權。岩隈久志本季因傷所苦，整季僅先發6場，沒有拿到勝投，水手不執行他明年1000萬美元（約新台幣3.03億）的合約選擇權，成為自由球員。

現年31歲的賈拉多，本季出賽28場22場先發，繳出5勝10敗1救援點、防禦率5.72的成績，去年在金鶯隊防禦率也超過5。他在大聯盟打滾11年，效力過釀酒人、遊騎兵、金鶯、水手，生涯累積113勝93敗，平均防禦率3.93；另外，水手用200萬美元將賈拉多買斷。

而現年36歲的岩隈久志今年5月就因肩傷缺陣，9月27日動手術，整季出賽6場先發，戰績0勝2敗防禦率4.35，是他轉戰大聯盟後最差的表現。岩隈久志在大聯盟6個球季，累積63勝39敗，平均防禦率3.42。

根據大聯盟官網報導，岩隈久志若在2016、2017這兩年投球局數超過324局，就會自動續約，年薪則為1500萬美元，但他因傷未達成條件，水手仍有著1000萬美元的球隊選擇權，但球隊選擇用100萬美元買斷，讓岩隈久志成為自由球員。

賈拉多。（資料照，美聯社）