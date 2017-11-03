MLB》達比修連2戰被打爆 前道奇奪冠投手分析是這原因

達比修有。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍投手達比修有在世界大賽連2場先發都被打爆，昨天最後第7戰也與前一場先發一樣，只投1.2局就提前退場，道奇最終在主場1：5不敵太空人，與世界大賽冠軍擦身而過，達比修有也成為眾矢之的。對此，曾是道奇1988年奪冠成員的投手萊瑞（Tim Leary）接受美媒訪問時表示，達比修有很有可能是投球動作被識破，讓對手可以猜測到他會投什麼球種。

萊瑞表示，達比修有昨天被打爆，很有可能是自己投變化球的細微動作，被對手察覺，很明顯的Play就是靠著守備失誤上二壘的柏格曼（Alex Bregman），在下一棒艾圖維打擊時突襲盜上三壘，最後他也靠著隊友內野滾地球，成功跑回球隊第2分。

萊瑞也提到，達比修有的對決武器主要是速球和滑球，他的投球手感必須處於高檔，才能解決打擊能力不錯的太空人，但達比修有昨天狀況不佳，變化球都不如以往犀利，這也使得他的速球威力無法發揮。

達比修有昨天投1.2局被擊出3支安打失5分，成為大聯盟史上第2位在世界大賽先發2場都投不滿2局的投手，寫下57年來僅見的難堪紀錄。此外，達比修在世界大賽合計先發3.1局失9分、8分責失，防禦率21.60是史上至少投3局的投手中第2高的紀錄。