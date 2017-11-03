NBA》騎士開季低迷 魏德：像三年前的熱火

魏德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士開季至今戰績3勝5敗，目前更處於四連敗低潮，面對如此艱難的狀況，「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）認為與2014年的熱火隊有些相似，不過當年跌跌撞撞的熱火仍四度勇闖總冠軍賽，魏德說：「我們必須團結一致！」

「新球季已經打了8場比賽。」魏德表示，隊上沒有一個人是菜鳥，大家都有豐富的經驗，經歷過高潮和低谷，所以當球隊打出如此低迷的表現會讓人非常沮喪，「我們需要敞開心胸聆聽隊友和教練的想法。」魏德說。

魏德提到自己也不相信當年能殺進總冠軍賽，當時的熱火沒有新戰力，身邊都是一起征戰多年的老隊友，「我們的笑話對別人來說一點也不新鮮了，且隊內少了歡笑，大家都有自己的想法，當時的情況就像一段失敗的婚姻。」魏德表示，必須不斷激勵自己、保持初衷，「我們終究打進總冠軍賽，這就是體育，很難懂。」

相較於熱火，騎士有許多新面孔，魏德說：「有些人沒打過總冠軍賽，他們會非常渴望。」目前仍缺陣的兩大主力「矮湯」I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）和羅斯（Derrick Rose）就是其中之二，魏德表示希望騎士能盡快擺脫困境，達到該有的狀態。

羅斯歸期時間未定。（資料照，美聯社）

矮湯。（資料照，法新社。）