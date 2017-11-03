中職》桃猿金冠軍 陳禹勳洋蔥文感動球迷

桃猿隊拿下台灣大賽總冠軍。（記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿昨天在台灣大賽擊敗中信兄弟，奪得6年來第4冠、隊史第5冠，桃猿為中職史上包辦上、下半季冠軍和總冠軍第5例。當家終結者陳禹勳則在臉書上發文感謝球迷，「沒有你們，我做的一切毫無意義！」讓許多網友相當感動。

陳禹勳本季出賽59場，繳出2勝4敗37救援點、防禦率2.63，不但是聯盟的救援王，更以37次救援點打破桃猿隊洋投米吉亞所創下的單季最多救援成功紀錄。

陳禹勳今天臉書上發文，「昨晚在場內望著看台上的大家好想跟你們說：『沒有你們，我做的一切毫無意義！』，我也是為了生存而打球，因為我只是個平凡家庭出生，不打球就沒飯吃，就像你們大多數人為生活而工作一樣。」

「但我相信，除了生存，我們一樣可以盡力讓身邊的一切更美好，我希望因為有我，你們變得更快樂更有自信，也希望努力能為棒球做點什麼。」陳禹勳表示，「我會繼續努力生存、努力讓你們快樂，但是故事總是有他的盡頭，有一天也許我無法在職棒生存，但我會記得，那些年我們曾一起拿下的總冠軍！」

陳禹勳在文末感謝球迷，「謝謝你們，罵我的、讚美我的每一位，因為有你們的關注，我的生命更美好。」並標籤要把這個冠軍戒送給天上的阿嬤。

陳禹勳。（資料照，記者林正堃攝）