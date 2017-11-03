MLB》先發爆不影響身價 達比修行情高達48億

達比修有。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍投手達比修有在世界大賽表現糟糕，兩場先發各只投1.2局就退場，寫下57年來僅見的難堪紀錄。他季後將成為自由球員，根據大聯盟運動網站《mlbtraderumors》分析，達比修有的行情高達6年1.6億美元（約新台幣48.5億元），高居第一。

《mlbtraderumors》列出自由市場前十大的球員，包含達比修有、響尾蛇重砲馬丁尼茲（J.D.Martinez）、皇家哈斯默（Eric Hosmer）、小熊投手阿里耶塔（Jake Arrieta）、洋基日籍投手田中將大、皇家摩斯塔卡司（Mike Moustakas）、皇家肯恩（Lorenzo Cain）、小熊終結者戴維斯（Wade Davis）、紅雀投手林恩（Lance Lynn）、洛磯終結者霍蘭（Greg Holland）。

達比修有季後將成為自由球員，他本人也有意願續留道奇隊，幫助球隊拿下世界大賽冠軍。根據《mlbtraderumors》分析，達比修有的行情估計高達6年1.6億美元，推測落腳處為小熊，但費城、國民、紅雀、太空人、雙城等隊也可能會網羅達比修有。

達比修有本季先後待過遊騎兵、道奇兩隊，整季成績為10勝12敗防禦率3.86，他轉至道奇後，則投出4勝3敗防禦率3.44的成績。

馬丁尼茲身價則估有6年1.5億美元，推測落腳處為紅襪、紅雀、巨人等球隊；哈斯默身價估為6年1.32億美元，有可能繼續留在皇家；阿里耶塔估有4年1億美元，可能會到釀酒人，包含紅雀、國民、太空人、遊騎兵、費城人、洋基、天使、水手、勇士、雙城、道奇等隊可能也對他有興趣。

從左至右為阿里耶塔、達比修有、戴維斯、哈斯默、摩斯塔卡司。（美聯社）

至於田中將大的行情則估有5年1億美元，若他跳出合約，包含小熊、國民、太空人、道奇、天使、費城人、雙城、水手、遊騎兵、釀酒人都可能是他的落腳處。

田中將大。（資料照，法新社）