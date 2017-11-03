MLB》道奇團隊薪資稱霸大聯盟 「邪惡帝國」不是奪冠保證

道奇無緣冠軍。（美聯社）

〔記者林子翔／綜合報導〕道奇昨在世界大賽不敵太空人，無緣隊史第七冠。道奇今年的團隊薪資高達2億6514萬9292美元（約新台幣87億），居所有球隊之冠，連續4年團隊薪資稱霸大聯盟，這支豪門球隊卻得不到一座世界大賽冠軍。

根據《Spotrac》網站資料顯示，道奇今年陣中最貴的球員是王牌左投克蕭（Clayton Kershaw），他本季年薪高達3557萬美元，也是全大聯盟身價最貴的選手；「A-Gon」岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）的2235萬美元，但他沒有打世界大賽。

克蕭。（法新社）

其餘球員像是伊席爾（Andre Ethier）的年薪為1750萬美元，透納（Justin Turner）的年薪1300萬美元、希爾（Rich Hill）的1266萬美元、投手麥卡錫（Brandon McCarthy）1150萬美元，終結者簡森（Kenley Jansen）的1080萬美元。

道奇今年團隊薪資高達2億6514萬9292美元，但也簽了不少賠錢貨，像是外野手克勞佛（Carl Crawford）去年遭到釋出，道奇還需付他本季年薪2185萬美元；投手卡茲米爾（Scott Kazmir）則是受傷整季沒出賽，他今年的年薪也高達1766萬美元。

克勞佛。（資料照，法新社）

卡茲米爾。（資料照，美聯社）