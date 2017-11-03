NBA》漏記的空中接力妙傳補回 魏少開季勇奪4次大三元

魏斯布魯克開季前7戰完成4次大三元。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕魏斯布魯克（Russell Westbrook）日前繳出12分、10籃板、9助攻的準大三元數據，率領雷霆以110：91擊敗公鹿，不過NBA官方近日審視重播影片後，少算了一次空拋傳球，所以魏少再添1助攻，完成本季第4次大三元。

NBA官方向雷霆說明，魏斯布魯克在首節5分17秒時，空拋給隊友亞當斯（Steven Adams）完成一記空中接力灌籃，但這記助攻當時紀錄組漏記，經查明後馬上更新數據，他也順利完成本季第4次大三元，生涯共累積83次。

魏斯布魯克去年完成破紀錄的42次大三元，也締造單季場均大三元的壯舉，成為繼1961-62球季「大O」羅伯森（Oscar Robertson）後史上第2人。