NBA》漏記的空中接力妙傳補回 魏少開季勇奪4次大三元

魏斯布魯克開季前7戰完成4次大三元。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕魏斯布魯克(Russell Westbrook)日前繳出12分、10籃板、9助攻的準大三元數據,率領雷霆以110:91擊敗公鹿,不過NBA官方近日審視重播影片後,少算了一次空拋傳球,所以魏少再添1助攻,完成本季第4次大三元。

NBA官方向雷霆說明,魏斯布魯克在首節5分17秒時,空拋給隊友亞當斯(Steven Adams)完成一記空中接力灌籃,但這記助攻當時紀錄組漏記,經查明後馬上更新數據,他也順利完成本季第4次大三元,生涯共累積83次。

魏斯布魯克去年完成破紀錄的42次大三元,也締造單季場均大三元的壯舉,成為繼1961-62球季「大O」羅伯森(Oscar Robertson)後史上第2人。

NBA now says this was indeed an assist for @russwest44 vs Bucks.



You know what that means...another triple/double. pic.twitter.com/kToSf8pRQN