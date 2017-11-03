足球》史上最大規模移訓 男足赴卡達備戰土庫曼之役

台灣男足抵達卡達。（足協提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕亞洲盃資格賽關鍵之役台灣隊將再度與土庫曼交手，這次作客對方主場，台灣男足昨天啟程遠征卡達杜哈進行移地訓練，經過7小時多的飛行，今天抵目的地。

16歲、效力英超水晶宮的「甜甜圈弟」沈子貴（Will Donkin）也已經與球隊會合，靦腆地用中文向各位球員打招呼。

沈子貴從英國倫敦搭機，他在卡達機場與台灣男足隊會合，一同前往下榻飯店，經長途飛行全隊都面露疲態，總教練懷特在簡單報告行程後，就讓球員解散休息，為往後9天訓練做準備。

本次移地訓練為台灣男足史上最大規模，台灣隊總共37人，包括預計24名球員，而旅外球員陳柏良、陳浩瑋、温智豪、殷亞吉、朱恩樂全數到齊。台灣隊在卡達移訓會待到12日，再包機前往土庫曼備戰。

效力英超水晶宮的「甜甜圈弟」沈子貴（Will Donkin）。（足協提供）

另一名近期取得我國國籍的周定洋選手，本會正與其委託人進行出賽條件協調，懷特教練也持續跨海關心周定洋選手的協調狀況。重視團隊配合的懷特，表達希望在這次移訓期間多加熟悉周定洋狀態，期盼在土庫曼比賽能替台灣隊添加戰力。

台灣男足預計今天展開首次訓練課程，選手用完早餐後，體能教練菲力普斯（John Phillips）、隊醫陳正倫及物理治療師Taesoo Kim，將針對每位選手進行健康檢查，以確保球員身體是否健康無虞，能夠百分之百投入接下來的訓練。