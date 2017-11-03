NBA》里拉德0.7秒致命三分彈 拓荒者力退湖人（影音）

里拉德攻下全場最高32分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕拓荒者今於主場迎戰湖人，開節雖取得雙位數領先，不料下半場湖人攻勢再起咬緊比分，最終靠著里拉德（Damian Lillard）飆進0.7秒致勝三分彈，才以113：110驚險贏球，拿下對戰13連勝。此役拓荒者不僅先發五虎中有三人得分超過20分，里拉德更轟下全場最高32分6籃板5助攻。

首節拓荒者就狂砍41分，麥考倫（CJ McCollum）單節挹注3顆三分球，助隊最多領先達18分，不過次節湖人找到節奏，半場打完將分差縮小至4分，第三節更打出一波12：2的攻勢將戰局逆轉，一度超前5分，不過拓荒者在里拉德單節10分的帶領下，第三節打完仍握有3分領先優勢。

麥考倫。（美聯社）

決勝節開始，湖人在庫茲馬（Kyle Kuzma）投進三分球後，再度將比數超前，關鍵時刻羅培茲（Brook Lopez）跳出來連拿7分，不過麥考倫和里拉德又聯手攻下8分，比賽剩下18秒時拓荒者取得3分領先，暫停過後湖人卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）飆進三分球再將比數以110：110扳平，不料主場的拓荒者氣勢逼人，最後靠著里拉德一記關鍵三分彈，氣走湖人。

湖人本場以羅培茲的27分為全隊最高，新秀庫茲馬（Kyle Kuzma）貢獻次高的22分，「球哥」波爾（Lonzo Ball）此役表現低迷，上場28分鐘，沒有拿下任何分數，留下3籃板4助攻1抄截2火鍋的成績。

此外，湖人先發大前鋒小南斯（Larry Nance Jr.）因左手手掌受傷提前退場，經檢查後是手掌骨折，歸期不明。

庫茲瑪此役表現不俗。（美聯社）