MLB》奪成軍56年來首冠 太空人重要功臣薪水超低

太空人奪冠。（法新社）

〔記者林子翔／綜合報導〕從「萬年爛隊」到百勝勁旅，太空人昨擊敗道奇，奪成軍56年來首冠。細看太空人今年的團隊薪資，1億4996萬4177美元（約新台幣45.2億元）排在全大聯盟第15，像是世界大賽MVP史普林格（George Springer）、「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve）等人，年薪甚至不到500萬美元（約新台幣1.5億）。

太空人陣中薪水最高的是老將貝爾川（Carlos Beltran）的1600萬美元年薪，其次是古利爾（Yulieski Gurriel）的1440萬美元年薪，瑞迪克（Josh Reddick）年薪1300萬美元，捕手「公道伯」麥肯（Brian McCann）本季年薪則為1150萬美元，王牌左投凱可（Dallas Keuchel）今年的年薪則為915萬美元，摩頓（Charlie Morton）887.5萬美元，布雷格曼（Alex Bregman）539.4萬美元，柯瑞亞（Carlos Correa）535萬美元。

其中，在世界大賽累積5轟奪得MVP的史普林格，他整季繳出34轟、85分打點、打擊率0.283成績，本季薪水也才390萬美元（約新台幣1.1億），明年薪水可望大增；同樣在世界大賽表現出色的「阿土伯」艾圖維，他的年薪僅468萬美元（約新台幣1.42億），明年的年薪也才600萬美元。

太空人團隊薪資1億4996萬4177美元，遠低於道奇的2億6514萬9292美元（約新台幣87億）。

史普林格（中）。（USA TODAY Sports）

「阿土伯」艾圖維（中）。（USA TODAY Sports）