網球》盧彥勳喜獲雙胞胎！男網「寶島一哥」想拚至東奧

〔記者梁偉銘／台北報導〕俗話說：「娶某前、生子後。」盧彥勳喜獲雙胞胎，

成為3個小孩子的老爸！這位男網「寶島一哥」開心表示，雖然已經上年紀，仍希望繼續在球場奮戰，未來讓3個寶貝兒子都能看到自己出賽揮拍身影。

盧彥勳寶刀未老，「高齡」34歲仍躋身世界男單排名71，持續穩居國內之最，他今天上午參與品牌代言活動，難得主動宣布喜訊，透露愛妻本週已在醫院剖腹順利生下雙胞胎，「寶島一哥」心疼地說：「我常年奔波各地出賽，老婆真的很辛苦，懷著雙胞胎想睡都不能好好睡，正好賽季已經結束，這幾天我都待醫院陪她，明天出院搬去月子中心，讓母子都能休息，真正硬仗接下來才開始。」

盧彥勳的大兒子已經3歲，平時看著老爸揮拍訓練，跟著有模有樣學著做，樂得個性低調的他大談爸爸經：「其實不用教，小朋友很好動，在旁邊看著就會模仿。」至於將來是否希望三個小孩都走向網球道路？對此盧一哥樂觀其成：「他們有興趣打，我們當然會栽培，但小朋友也可以創造自己的興趣，打羽球或游泳家裡都不反對。」

已是4屆「奧運元老」的盧彥勳，屆退前仍有心再拚3年後東京奧運，「運動員當然希望成績上有所突破，但只有健康的身體，才有挑戰的本錢和機會。」正在養傷的盧一哥，預計11月底恢復訓練，12月前往泰國曼谷展開3週冬訓，明年參賽策略也會調整，避免太過密集導致手肘等舊傷復發。

盧彥勳喜獲雙胞胎！已有3個小孩子的男網「寶島一哥」，仍想拚至3年後東京奧運。（記者梁偉銘攝）