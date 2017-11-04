騎士大戰巫師 盼中止連敗 今日賽事預告與轉播

「詹皇」詹姆斯（LeBron James）（法新社）

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NBA例行賽，由「詹皇」詹姆斯（LeBron James）領軍的騎士隊對上華盛頓巫師隊。騎士隊近期狀況不佳，已吞下四連敗。上一場面對溜馬的比賽中，騎士隊防守失靈，讓溜馬攻下了124分，也讓溜馬帶走了勝利。而華盛頓巫師隊近5場比賽，拿下了2勝3敗的成績。上一場比賽，巫師雙槍沃爾（John Wall）與畢爾（Bradley Beal）狀況火熱，分別攻下21、40分，可惜巫師隊終場以6分之差，敗給太陽隊。

另一場比賽，東部王者塞爾提克將對上雷霆。綠衫軍近期拿下一波6連勝，上一場對陣國王的比賽中，當家控衛厄文（Kyrie Irving）與二年級生布朗（Jaylen Brown）皆攻下22分、新秀塔圖姆（Jayson Tatum）也有12分進帳。雷霆隊能否擋住綠衫軍的連勝氣勢並在主場拿下勝利？精采比賽，請球迷不要錯過了！

最後一場比賽將由籃網對上湖人。湖人隊在上一場比賽中以3分之差敗給了拓荒者，新秀「球哥」波爾（Lonzo Ball）沒有得分，僅拿下3籃板與4助攻。湖人隊最後遭到里拉德（Damian Lillard）的三分球絕殺，讓拓荒者拿下了比賽。而近5場只贏下1場比賽的籃網隊能否在史戴普中心（Staples Center）戰勝湖人隊並中止連敗呢？請不要錯過今天的比賽！



NBA例行賽

07:00 騎士VS巫師 緯來體育

09:30 塞爾提克VS雷霆 ELEVEN SPORTS

10:00 籃網VS湖人 愛爾達體育

綠衫軍新秀塔圖姆（Jayson Tatum）（法新社）