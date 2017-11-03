NBA》大罵「他X的爛裁判」 馬刺帕總吃T驅逐出場（影音）

Greg Popovich has just been ejected from the game #SpursVsWarriors #NBA #NBAonTNT #Warriors #Spurs pic.twitter.com/hjfmO36HPq — Chat Sports （@ChatSports） 2017年11月3日

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今在主場迎戰勇士，終場以92：112大分差落敗，總教頭帕波維奇（Gregg Popovich）因為不滿判決一度對裁判吼叫，大罵「真他X的爛裁判」，因此吃了兩次T後遭驅逐出場。

因裁判尺度讓帕總無法接受，在比賽末節走到裁判旁叫囂，甚至大罵：「你真是他X的爛裁判（You’re a fxxking terrible referee）」，連續被判兩次技術犯規後遭驅逐出場。勇士教頭柯爾（Steve Kerr）似乎也不太滿意現場裁判，首節一度在場邊罵「fxxk you」，也遭判一次技術犯規。

不過賽後帕波維奇並沒有對比賽判決多做評論，甚至表謙虛示馬刺輸給了「世界上最優秀的球隊」，被問到遭驅逐出場，帕總再度展現幽默，表示自己只是想「早點吃晚餐、喝茶」。

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