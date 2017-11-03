JHBL》「小高國豪」陳將双引關注 新球季挑戰球隊控衛

金華國中陳將双（左）。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕運動品牌UNDER ARMOUR今宣布將成為JHBL的官方贊助商，希望幫助台灣基層籃球運動發展，讓國中籃球也同樣受到重視，今天包含金華國中陳將双、永仁國中吳嘉怡等人皆出席活動，聊聊自身籃球路及對於新球季的期待。

運動品牌今宣布本季將成為JHBL贊助商。（記者粘藐云攝）

UA將從JHBL新球季開始，提供各隊專屬球衣與裝備，今天記者會上包含太子、永仁、大倫、新民、明仁、金華及大成等隊的球衣，搶先曝光，新民國中教練張益銘表示，這次的贊助，讓小朋友有了圓夢的機會，也希望未來JHBL能受到更多關注。

JHBL球員出席運動品牌贊助活動。（記者粘藐云攝）

新民國中阮致安（右）、大倫國中藍文成（左）。（記者粘藐云攝）

金華國中陳將双有「高國豪第2」稱號，來自環山部落部落的他，有著泰雅與布農族血統，自小學就吸引不少教練目光，先前他在JHBL中表現亮眼，今年9月也率隊在姥姥盃中奪冠，目前已經國三的他，未來將有機會赴美打球，他說：「就先去看看，也想知道自己的實力在哪裡。」

不少人把陳將双與高國豪、林庭謙等人做比較，他笑說：「我還不到那個層次啦！」目前教練把陳將双定位在球隊控衛，以後也想主打這個位置，「主要是覺得亞洲人在身高及爆發力的部分，和外國人相較之下缺乏優勢。」

金華國中陳將双（左）、大成國中劉亦晨（右）。（記者粘藐云攝）