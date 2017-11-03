網球》史上最老年終球王 蠻牛膝傷殺進巴黎名人賽8強

西班牙「蠻牛」納達爾。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕本季名人系列賽壓軸的巴黎男網賽，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）無愧為史上最年長的年終球王，這位31歲的頭號種子乘勝追擊，挾著次輪開胡、順勢重返年終第1的餘威，又以6：3、6：7（5：7）、6：3力敗烏拉圭對手奎瓦斯（Pablo Cuevas），得與會外賽殺入的塞爾維亞黑馬克拉吉諾維奇（Filip Krajinovic）爭奪4強門票。

左手持拍的納達爾，此役打來並不輕鬆，不但陷入3盤拉鋸，還一度申請傷停治療，「很顯然，我的膝蓋並非100%健康。但我不想拿這當理由，也不擔心8強戰。巴黎是我生涯中很重要的城市，參賽前已評估過風險。」這位回鍋球王過關後也強調，不會錯過本月12日在倫敦開打的2017ATP年終總決賽，「只要身體狀況許可，無論規模等級大小，我都會堅持參與每場賽事。」

由於亦敵亦友的瑞士頭號競爭者費德爾（Roger Federer）退出巴黎站，納達爾此行第2輪直落2擊退南韓新生代鄭泫之後，已提前榮膺年終球王，這也是「蠻牛」繼2008、2010、2013年後，生涯第4次達成；這也是職業男網採電腦積分制後，史上首位年逾30還能當上年終球王的不老傳奇。