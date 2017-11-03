NBA》新秀榜出爐 前狀元拿第一「球哥」無緣前五

西蒙斯入選新秀榜第一，亮眼表現海放所有新秀。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA官方今日公佈了2017-18賽季第一次新秀榜，第一名是由費城七六人的西蒙斯（Ben Simmons）拿下。而洛杉磯湖人備受看好的新秀「球哥」波爾（Lonzo Ball）無緣前五，反倒是同隊隊友的庫茲馬（Kyle Kuzma）以搶眼的表現摘下第四名。

湖人隊庫茲馬表現亮眼，搶走球哥光環。（美聯社）

跟以往稍為不同，這次由NBA官網公佈的2017-18賽季第一次新秀榜，僅列出了開季表現最亮眼的五位新秀。七六人的西蒙斯以搶眼的好表現拿下首位，第二、三分別由芝加哥公牛隊的馬卡南（Lauri Markkanen）和波士頓塞爾提克的塔圖姆（Jayson Tatum）拿下，湖人隊庫茲馬名列第四，第五則是小牛新秀D.史密斯（Dennis Smith Jr.）。

公牛新秀馬卡南。（資料照，美聯社）

塞爾提克塔圖姆。（資料照，法新社）

小牛新秀D.史密斯。（資料照，法新社）

西蒙斯2016年選秀以狀元之姿被七六人相中，可惜去年開季受傷，整季報銷，今年健康展開NBA生涯首年，於第4場對活塞就完成大三元，成為七六人史上第3位新秀在新人年就有大三元表現的球員，而他場均送出18.5分、9.6個籃板和7.9次助攻，三項數據都海放所有新秀，奪下第一位絕對實至名歸。

22歲的庫茲馬今年第27順位被湖人挑中，因陣中有「球哥」波爾的光環在，其他新秀受到的關注明顯低許多，雖是在首輪末段被選中，但庫茲馬卻是表現最搶眼的新秀，延續在夏季聯賽的良好表現，他場均15分、4.8個籃板和1.5次助攻，讓他儼然成為湖人球迷的新歡，加上前鋒南斯（Larry Nance Jr.）今日因左手骨折受傷，也讓他有望躍升先發。

反觀今年選秀狀元佛爾茲（Markelle Fultz）不但從板凳出發，更難逃七六人新秀魔咒，目前因肩傷將無限期缺陣，而榜眼「球哥」波爾今日出戰拓荒者得分繳出白卷一分未得，讓兩人皆無緣首次新秀榜前五。

七六人狀元佛爾茲。（法新社）

「球哥」波爾。（美聯社）