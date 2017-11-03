MLB》世界大賽連6場梭哈全中 神秘賭客賺翻了

太空人奪下世界大賽冠軍。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟世界大賽落幕，有美國媒體爆料一名不到30歲的賭客，梭哈下注6場全中，賺走高達1400萬美元（約4.2億台幣），幾乎比奪冠的太空人大多數球員年薪還要高。

賭博網站「pregame」創辦人貝爾（RJ Bell）在推特表示，一名不到30歲的東歐賭客，從世界大賽第一戰下注40-50萬美元起，場場每把全下都中，到了第六戰，他梭哈800萬美元下注道奇，再度過關。

CONFIRMED RUMOR

Unknown Vegas bettor 5-0 in W Series - letting it all ride each game. Now up $8 MILLION! He bet it all on #Dodgers tonight!! — RJ Bell （@RJinVegas） 2017年10月31日

消息曝光後，美國網友瘋狂關注這位世界大賽賭客是否會連過七關，但貝爾表示，這位神秘賭客沒有再下注第七戰，帶著大約1400萬美元歡喜離去，貝爾也驚訝地說，「我從來沒有聽過這種事情！」

CONFIRMED by my most trusted source - Perfect World Series “Let It Ride” bettor NOT expected to bet Game 7 ... Walking away w/his winnings! — RJ Bell （@RJinVegas） 2017年11月1日

有趣的是，美國一名FOX球評跟這名賭客同樣連過六關，那就是「老爹」歐提茲，他在節目上前六場的預測通通跟結果不一樣，後來第七戰賽前拒絕再猜，憤而預測跟世界大賽無關的紅襪隊，笑翻球迷。

「老爹」歐提茲跟神秘賭客一樣是連過六關，只是結果跟預測不相同。（取自推特）