MLB》世界大賽連6場梭哈全中 神秘賭客賺翻了

太空人奪下世界大賽冠軍。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟世界大賽落幕,有美國媒體爆料一名不到30歲的賭客,梭哈下注6場全中,賺走高達1400萬美元(約4.2億台幣),幾乎比奪冠的太空人大多數球員年薪還要高。

賭博網站「pregame」創辦人貝爾(RJ Bell)在推特表示,一名不到30歲的東歐賭客,從世界大賽第一戰下注40-50萬美元起,場場每把全下都中,到了第六戰,他梭哈800萬美元下注道奇,再度過關。

CONFIRMED RUMOR

Unknown Vegas bettor 5-0 in W Series - letting it all ride each game. Now up $8 MILLION! He bet it all on #Dodgers tonight!!