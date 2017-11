美媒爆料麥肯(右)跟提謝拉(左)冬天將變成兄弟。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕根據美國媒體報導,太空人捕手麥肯(Brian McCann)跟前洋基球星提謝拉(Mark Teixeira)可能會在冬天變成兄弟,因為他們自各的爸媽要結婚了。

《紐約郵報》報導,麥肯的媽媽雪莉(Sherry McCann)日前在機場跟媒體記者透露,她將在冬天跟提謝拉的父親約翰結婚,這也意味著33歲的麥肯將跟37歲提謝拉將變成兄弟。

麥肯曾跟提拉謝當過3年洋基隊友,2016年提拉謝退休之後,麥肯隨即被交易到太空人隊,並於今年拿到冠軍戒指。

相關推特:

Here's a little tidbit on Brian McCann: Was in line w/his mom at airport. Really nice lady, & marrying Mark Teixeira's father this winter