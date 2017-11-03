電競》直擊「電競替代役」服役內容 揭開神秘面紗

尹洵目前擔任台北城市科大「城市蒼鷹」的CSGO項目戰隊助理教練。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕台灣首屆「電競替代役」三位役男尹洵（Bolt）、呂家宏（Ian）、洪宗佑（Horseman None_desu）於今年八月初完成成功嶺新訓，並由中華民國電子競技運動協會（CTeSA）分發至三所大專院校，協助台灣電競產業向下扎根，經過三個月的「初體驗」，大家想必十分好奇目前現況，《自由電競》於3日前往尹洵服勤的台北城市科技大學，一探「電競替代役」的真實面貌。

一抵達校園、踏入尹洵所在的電腦與通訊工程科系所設立的「電競室」，看到的正是台北城市科大電競校隊「城市蒼鷹」的《絕對武力：全球攻勢》項目戰隊五名選手正在課後團練，備戰下週將於韓國釜山舉行的2017國際電競聯盟（IeSF）世界大賽賽事，而擔任助理教練的尹洵正在選手身後督促團練。

尹洵會在學生團練時監督並給予協助。（記者陳耀宗攝）

「城市蒼鷹」的CSGO項目戰隊正在進行課後團練。（記者陳耀宗攝）

發跡於《特種部隊SF Online》項目的尹洵有個好記的英文名稱「Bolt」，當初在台灣電子競技聯盟（TESL）剛成立聯賽時，就加入「華義Spider」參加電競賽事，這一打就是七年，年年挺進冠軍賽，直到年紀漸長，轉為教練，但帶隊成績不盡理想，而聯賽也隨之收掉。

同一時間，在數位政委唐鳳多方奔走，召開數場公聽會，終於催生「電競替代役」制度，儘管第一年試水溫性質高，一年一梯的首屆開放了十個名額，一共吸引八位選手報名，而尹洵就是其中一位，經過標準認定及文化部遴審委員面試後，尹洵、呂家宏、洪宗佑與侯竣中入選，但侯後於入伍前重新確認體位，被認定為免疫，因此首屆的三名電競替代役就此誕生。

經過成功嶺新訓後，因台北城市科大有電競校隊，更有結合五個科系資源組成的「電競產業學分學程」，未來還將開闢電競館，從幕前幕後四大項目，全方面培養學生從事電競產業，該校也有隊伍準備代表台灣出國比賽，擅長射擊類遊戲的尹洵被分發至此，台北城市科大將成為他為期一學期的服勤地點。

位於新北市關渡的台北城市科技大學，是少數有著完整電競學程的院校。（記者陳耀宗攝）

「目前最大工作是教導現在的隊伍，可能還有輔助主任上課，去講些自己的經歷，讓學生知道電競產業大概是在做哪些事情。」尹洵受訪時指出，他平常主要的工作就是擔任「城市蒼鷹」的《絕對武力：全球攻勢》項目戰隊助理教練，還有一位主教練是ahq e-Sports club聘請來的，除了會陪選手團練、解析戰術及協助選手整理團練細節外，尹洵連住宿也是住在學校裡。

尹洵曾在自己的臉書上分享關於服電競替代役，是希望可以為電競產業做點事，現場受訪時再度被問到此事，他也分享，「這是很好的經驗傳承，很多大學或高中都有電競科系，但請的老師不一定對電競選手了解」，因此，他作為前職業選手，可以讓學生知道當選手不是那麼簡單的事。

尹洵與《絕對武力：全球攻勢》項目戰隊五名成員。（記者陳耀宗攝）

「我對這件事（電競）花費很長時間，跟家人處不好，確實整天在打電動，獎金也絕對不夠生活，你要有這種認知，你敢不敢花時間在這。」尹洵指出，電競選手是一個花時間還不一定會成功、不一定會站上舞台，而且還可能會掉下來的路，他都很直白跟學生說這些，不會說當電競選手很棒、可以打電動賺錢。

《絕對武力：全球攻勢》項目戰隊隊長、現為大三的鄭宇勝談到這位相處三個月的助理教練也說「幫助滿多的」，他指出，一般射擊類玩家沒有辦法很仔細了解遊玩的細節，「他以前有當過SF職業選手，我們有個人問題，打完一局他就會指導哪些人的哪些動作需要注意，如果做太多動作會有很多失誤，導致我們輸掉比賽」。

《絕對武力：全球攻勢》項目戰隊隊長、現為大三的鄭宇勝。（記者陳耀宗攝）

「他指導這一塊是很有效，也會幫我們想戰術漏洞，畢竟經驗不足，很多漏洞是我們無法去注意，他經驗比較多。」言談間可以發現學生對尹洵擔任教練的肯定。

至於系上的大家長、電腦與通訊工程系主任詹勳鴻談到電競替代役對學校的貢獻，可說是讚譽有佳，他指出，「尹洵給我最大幫助就是帶進他在電競圈的資源，把電競基礎觀念跟老師溝通、讓老師慢慢學習」，主任還說，不管明年換哪位替代役進來，可能打的遊戲跟所處戰隊都不同，可以讓學校得到不一樣的觀念。

台北城市科大電腦與通訊工程系主任詹勳鴻。（記者陳耀宗攝）

「這對台灣教育紮根非常重要，每年這樣下去，對學校教育生態紮根會很扎實。」詹勳鴻還表示，他也會把尹洵帶去高中職家長說明會或是座談會，藉由尹洵的職業選手身份與大家分享經歷，除灌輸學生正確觀念，也要讓家長知道「電競不是洪水猛獸，是真的有市場」。

談到自己的未來規劃，尹洵也說，個人希望未來能到中國發展，畢竟人口基數較大，也還是希望能走教練這條路，因此，擔任電競替代役對他來說很有幫助，一來是職涯不會中斷，二來可以藉由在學校「教導」學生，讓他更學會如何將遊戲內容化為課程，「如果我有幸在這學會這件事，也許透過這裡會有不同想法，可以做不同事情」。

台北城市科大不會是尹洵服勤的終點，短短一學期後，下一學期他將前往新竹東泰高中，執行CTeSA的電競向下扎根計畫，從大學教導「已啟蒙」的熱愛電競學子，轉到真正才初嘗「電競產業」的高中職生們，想必會更是一大挑戰。