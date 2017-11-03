NBA》小球迷神模仿哈登 史詩級白眼網友全笑翻（影音）

Austin doing the James Harden post game epic side eye interview pic.twitter.com/Ty4f0kIByy — Shamika C （@SugaSham） 2017年11月1日

〔體育中心／綜合報導〕萬聖節才剛過，日前一位網友就在自己的推特上傳了一段模仿火箭一哥「大鬍子」哈登（James Harden）的影片，只見一位打扮成哈登的小球迷維妙維肖的模仿哈登之前在賽後受訪翻白眼畫面，神模仿讓網友全都笑翻，連火箭官方都忍不住把影片分享到社群媒體上。

2015年11月對上快艇的一場比賽，哈登一枝獨秀轟下46分刷新當年球季新高，狀況大好，當在賽後被記者問到：「哈登你覺得現在是你最好的狀態嗎？」結果大鬍子只是直接對記者大翻白眼，接著便轉頭「飄然」而去。

哈登白眼記者：

這名可愛的小球迷Austin是一位火箭和哈登的死忠粉，而他模仿的正是前年「大鬍子」哈登在賽後受訪時，對記者大翻白眼的逗趣畫面，短時間內便被網友分享高達2.7萬次，更有熱心的網友合成兩人的影片，讓小球迷的神模仿引發熱烈迴響。

值得一提的是，這名網友的影片上傳後，火箭官方就將其轉發到自己的IG分享，並寫下「這個賽後訪問的白眼簡直是史詩級的！」

火箭官方忍不住在IG上分享影片。（取自火箭官方IG）