電競》大專院校也有「電競學程」 不只當選手、幕前幕後一把抓

台北城市科大於今年8月正式招生「電競產業學分學程」。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／新北報導〕儘管《絕對武力：全球攻勢》（CSGO）在台灣電競規模較小，但即將在11月8日於韓國釜山舉辦的2017國際電競聯盟（IeSF）世界大賽，其中的CSGO項目，一支來自台灣代表隊將會前往出賽，是來自台北科技大學電競校隊「城市蒼鷹」CSGO戰隊，五名成員現為電通系大二與大三生，去年中，台北城市科大與中華民國電競運動協會（CTeSA）簽訂產學合作，開創「電競產業學分學程」後，電競校隊底下的三項遊戲項目戰隊自此誕生。

IeSF每年都會舉辦世界大賽，今年共舉辦三個比賽項目，為《英雄聯盟》、《絕對武力：全球攻勢》與《鐵拳7》，屬會員國之一的台灣在CTeSA於去年底承辦前兩項賽事的代表資格審查，而「城市蒼鷹」CSGO戰隊順利在六校爭霸、為期一個學期的校際盃聯賽中奪下冠軍，代表台灣出征IeSF世界大賽，爭奪最高榮譽。

「城市蒼鷹」CSGO戰隊五名成員下週將代表台灣前往韓國釜山出賽。（記者陳耀宗攝）

綜觀全台大專院校，設有電競相關科系、學程實屬少之又少，而位於新北市關渡的台北城市科技大學便是其一，其設計「電競產業學分學程」，傾半校系所之力，結合五個科系資源，將電競學程融入四年學生課程，有別於單純「電競選手」，台北城市科技大學打造出四大分組，讓學生可以從幕前、幕後、程式設計與活動公關等不同面向，全方位了解電競產業。

五間系所其中之一的電腦與通訊工程系主任詹勳鴻受訪時指出，在兩年半前因緣際會認識CTeSA理事長，聽聞協會所推廣的電競向下紮根產學合作案，認知到電競產業之大，再經由攝取許多資料、走訪各大戰隊、廠商，了解業界所需人才，決定拉進系上當特色課程，隨後與校方開了校務會議，「電競產業學分學程」就此於去年成立，而今年8月這一學期正式開始招生新生。

詹勳鴻點出一個重點：「選手畢竟是少數」，而對於廣大的電競產業，修此學程的學生首先就是要了解自己到底適不適合當選手，「如果不行，應該放棄變成娛樂，其他時間學習幕後工作」。因此，該學程共分為四組，分別是為：電競遊戲開發、電競幕後工程、行銷與公關及電競幕前人才。

電腦與通訊工程系主任詹勳鴻表示：「既然要收學生，喜歡電競的學生進來是要學到全面性。」（記者陳耀宗攝）

「既然要收學生，喜歡電競的學生進來是要學到全面性，當初在教務會議我就提出學程概念，希望把學校許多科系的師資拉進來支撐這個學程。」

詹勳鴻分析，他所在的電通系可以做幕後工程、賽事場域實作與網路串流等；數媒系可以做遊戲設計、腳本設定；會議展覽學程可以訓練主播賽評與賽事企劃；企管系與資管系各自可以負責賽事行銷與大數據分析等項目，五個科系結合在一起，組成整個電競學程。

談到被分發至該校的電競替代役尹洵，詹勳鴻也指出，尹洵以職業選手的資歷在大一基礎課程的「電競產業概論」分享自己的選手生涯規劃，讓學生能了解當選手不是那麼簡單；加上聘請包括遊戲廠商、HKA戰隊團隊為學生解釋產業動態，讓學生可以提早了解自己的電競產業取向。

由於目前該學程正式招生僅為第一學期，詹勳鴻無法統計全數修課人數，但以電通系為例，今年招收的120多位新生，就有約80位學生修習該學程，可以看見電競課程對學生的吸引力。

而最吸睛的莫過於「電競幕前人才」組別，也就是俗稱的「戰隊」，目前「城市蒼鷹」共有三支隊伍，分別為《英雄聯盟》15人、《鬥陣特攻》10人以及《絕對武力：全球攻勢》5人，鬥陣特攻與CSGO同為射擊類遊戲，均是聘請ahq e-Sports club戰隊成員擔任主教練，而前S.F選手尹洵在服電競替代役期間，以射擊類遊戲專長，擔任CSGO的助理教練。

前S.F選手尹洵在服電競替代役期間，以射擊類遊戲專長，擔任城市蒼鷹CSGO的助理教練。（記者陳耀宗攝）

想進戰隊也不是學生「想」就能進，學生申請後，會經由主任及該項目主教練篩選，先觀察一個月看學生實力夠不夠；此外，也注重學生的品行及態度，畢竟在戰隊中就是一個團隊生活，選手間總是要能合作與溝通。

可不要看「學生戰隊」，其編制與作息等同正式戰隊，除了上課照上，課後時間會由主教練規劃食宿作息、團練時間，還會集體住宿，並由助理教練解釋戰術，甚至也有健身房課程；如果被職業隊選上，校方將會與職業隊簽署校外實習合約，讓學生直接在職業戰隊生活，學分數照算，畢竟這就是該學程的專業所在。

「我們都有跟家長溝通過，這批選手打到大三，沒有上到職業隊，就要轉幕後，家長經過解釋都知道我們規劃好了，不會反對，與其讓他在網咖或是家裡自己打到半夜，還不如有統一正規生活。」詹勳鴻表示。

CSGO戰隊隊長、現為大三的鄭宇勝也說，當初第一屆「選秀」大家還以為是社團，沒有太多人參加，後來才知道是電競隊，他也透露，起初組隊的時候隊員還不熟，打遊戲時因為情緒高昂，爭吵有時會很激烈，但經過一年多來的相處，心態調整滿大的，「晚上尹洵住在我們對面，會來我們房間說練習狀況等等」。

談到自己的未來，鄭宇勝說，有比賽會盡量參加，也會學習幕後的課程，畢竟自己還是想當選手，未來會想進職業隊當練習生，然而，台灣CSGO電競規模不大，他自己也有想過要轉遊戲，「我適應遊戲還滿快速的，觀念相通的話沒問題」。