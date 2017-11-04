LOL》LMS世界賽表現糟將減額？ Riot Games：不會因結果取消資格

LMS本屆世界賽表現糟，但Riot Games表示不會單看比賽結果就取消特定賽區出賽名額。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》S7世界賽總冠軍戰在即，Riot Games於3日舉辦賽前記者會，有媒體問到台港澳LMS賽區明年世界賽名額會不會有所縮減，共同創辦人Brandon Beck指出，各賽區名額會在休賽期間進行研究，但不會因為特定賽區表現不好，就取消該賽區出賽資格，會根據多方面判斷，目前暫時沒有計畫。

相較於過於總是持兩張門票，Riot Games在S7世界賽宣布改制，增加入圍賽制外，也讓LMS門票增為「2+1」：兩張小組賽與一張入圍賽資格，然而，LMS世界賽表現令國內粉絲大為失望，先是第三種子HKA成為除了韓國以外的四大賽區唯一在入圍賽遭淘汰隊伍，第一種子閃電狼打出一勝五敗成績，只有列為A組的ahq意外打敗強敵SKT及EDG，但也僅為兩勝四敗。

對此，Riot Games在3日的賽前記者會中回應，各賽區名額將在休賽期間進行研究，暫時沒有計畫，具體內容將等待世界大賽結束再宣布，而且Riot Games也不會因為特定賽區表現不好，就取消該賽區出賽資格，團隊會依據多方面的觀察做判斷，不會只單純看比賽結果就改變賽區的出賽名額。

電競總監Whalen Rozelle更表示，Riot Games不會因為特定賽區一段時間打不好就斷然決定減少他的種子數，賽區的歷史、狀況都是評斷標準，而非只是表現。