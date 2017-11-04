MLB》表現回春獲球團肯定 麥卡琴下季續當海賊王

麥卡琴下季續當海賊王。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕海盜今完成季後第一個重大決定，宣布執行球隊選擇權續留「海賊王」麥卡琴（Andrew McCutchen），本季表現回春的麥卡琴，將走完現有合約的最後一年，下季仍是隊上最高薪球員。

海道今宣布執行球團選擇權，留下合約明年到期的明星外野手麥卡琴，麥卡琴下季年薪1450萬美元（約新台幣4.4億元）仍高居全隊之冠，大聯盟官網認為，留下麥卡琴對於海盜球團而言，是個相當容易的決定。

31歲的麥卡琴去年打出生涯最糟成績，季後被海盜放上談判桌兜售，昔日國聯MVP淪為球隊交易籌碼，最後續留海盜並未轉舵。今年熬過開季慢熱問題後，麥卡琴表現回春、逐漸找回手感，打擊三圍.279/.363/.486外帶28轟，不僅是個人近5年最佳表現，也是隊上打擊成績最亮眼的選手。

麥卡琴今年開季被迫移防右外野，季中被調降打擊棒次，與球團關係緊張，但麥卡琴成功穩住船舵在風雨中續航，以先發第三棒中外野之姿續留已經待了9年的海盜，日前受訪時曾透露對於自己目前定位感到滿意，「我會繼續待在這，持續打出表現，這是我過去幾年沒能做到的，現在的狀況有點像是，我必須維持好表現，時間已經不一樣了。」麥卡琴說。