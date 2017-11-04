2017 台北世大運

MLB》捧隊史首座冠軍盃重返休士頓 太空人封王遊行嗨翻天（圖輯）

2017/11/04 09:07

〔體育中心／綜合報導〕太空人今天舉行成軍56年來的首次封王遊行，休士頓街頭湧入大批球迷參與遊行，球員們也開心自拍，眾人都沉浸在封王的喜悅當中。

太空人今天舉辦盛大的封王遊行。（美聯社）

太空人今年在世界大賽與道奇一路纏鬥至第7戰，在最後一戰以5：1贏球，奪下隊史56年的首座世界大賽冠軍，在封王遊行時，太空人總管魯諾（Jeff Luhnow）表示，奪冠的滋味實在是太棒了，這一整天大家都笑得合不攏嘴，真的太開心了。奪下執教首冠的總教練辛奇（A.J. Hinch）也在演講時向球迷高喊：「休士頓，我們做到了！」興奮之情溢於言表。

太空人奪冠成員都有參與這次遊行，獨缺韋蘭德（Justin Verlander），隊友凱可（Dallas Keuchel）還在遊行中傳訊息給他，分享遊行的盛況。而世界大賽MVP史普林格 （George Springer）、艾圖維（Jose Altuve）和柯瑞亞（Carlos Correa）將「續攤」，明天至迪士尼樂園參加遊行。

向來大聯盟冠軍隊都有慣例造訪白宮的行程，太空人表示，會等收到總統川普（Donald Trump）的邀請函後再做決定。

太空人今天舉辦盛大的封王遊行。（美聯社）

太空人今天舉辦盛大的封王遊行。（今日美國）

太空人名人堂球星Jeff Bagwell和Craig Biggio也都來共襄盛舉。（美聯社）

艾圖維。（法新社）

大批球迷前來慶祝。（歐新社）

大批球迷前來慶祝。（歐新社）

大批球迷前來慶祝。（歐新社）

太空人老闆克倫和吉祥物。（法新社）

凱可向缺席的韋蘭德炫耀封王遊行盛況。（法新社）

瑞迪克（歐新社）

柯瑞亞（歐新社）

史普林格和艾圖維。（歐新社）

太空人拿下成軍首座世界大賽冠軍。（歐新社）

相關關鍵字： MLB

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