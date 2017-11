一朗成為自由球員。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕馬林魚決定不執行球隊選擇權,讓鈴木一朗進入自由市場,明星球員高登(Dee Gordon)在社群媒體發現消息竟留言「f***」,對球團這項舉動表達不滿。

馬林魚今宣布不執行一朗明年200萬美元的球隊選項,以50萬買斷金讓他成為自由球員,這是基特(Derek Jeter)等人接手馬林魚後首個陣容大變動,想將團隊薪資壓在約9000萬的企圖心強烈。

大聯盟官方在instagram宣布消息時,驚見高登的IG帳號「devaris9」在底下貼文留言「f***」,還附上無奈的表情符號,顯然對球隊這項舉動不太開心。

馬林魚休季致力於壓低薪資,高登(Dee Gordon)也是被交易的目標之一。ESPN今指出,馬林魚已通知各隊史坦頓、高登和普拉多(Martin Prado)是可賣品,歡迎報價。

相關推特:

Dee Gordon not happy in Miami and getting traded confirmed pic.twitter.com/p6yUGKEZ9q