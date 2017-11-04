日職》「平成怪物」驚傳退團 「松坂世代」走向凋零

松坂大輔。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕曾令台灣打者頭痛不已的「平成怪物」強投松坂大輔，2014年底結束八年旅美大聯盟生涯後，風光加盟福岡軟銀鷹隊，昨日卻傳出可能退團消息，並將在日本大賽落幕後正式對外公佈。

根據日媒指出，軟銀隊已經提前通知松坂之後並不會留下他，預計會等到日本大賽全部結束之後，再正式對外發佈消息，加盟這三年，松坂僅在去年球季尾聲後援一場，今年球季原被看好有機會補上先發空缺，卻礙於肩膀受傷，連二軍都未有登板記錄。

松坂大輔在2014年12月以3年12億日圓（約新台幣3億元）加盟軟銀，還披上象徵王牌投手的背號18號，但他表現不理想，過去兩年僅在一軍出賽1場，該場比賽單局投4次保送慘失5分，投球內容荒腔走板。

去年季後，松坂大輔遠赴波多黎各參加冬季聯盟，今年季前熱身賽曾對廣島投出7局無安打的好投，一度有望在4月中預定先發對上歐力士的比賽，未料右肩不適，本季完全沒有在一、二軍登板。

雖有一度傳出，因考量到松坂背後龐大的經濟效益，即使他的表現和薪水不成正比，軟銀仍計畫與松坂續約，不過看來軟銀最終還是失去耐心，而松坂也計畫轉戰日本職棒其他球隊，有意延續職業生涯。

年輕好手輩出，意味著前一個世代將結束。日前巨人也宣布不與36歲捕手實松一成續約，如今松坂大輔也踏上實松一成的腳步，成為球隊「戰力外」，似乎也代表著「松坂世代」終將走向凋零。

松坂大輔。（圖片取自軟銀官方臉書）