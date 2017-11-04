MLB》太空人奪冠是否去白宮？ 世界大賽MVP春哥有話要說

太空人今舉辦冠軍遊行。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕甫奪隊史首冠的太空人今開心參加封王遊行，對於日後是否造訪白宮的敏感問題選擇從長計議，希望能先享受冠軍榮耀與喜悅，世界大賽MVP史普林格（George Springer）則說會尊重球隊決定。

「我們才剛拿到隊史首冠，身在意見多元、政治分化的城市，我不知道現在是不是一個最好的舞台與時間點，讓大家選邊站、試著發表意見或政治聲明。」總教練辛奇（A.J. Hinch）說，他在遊行前受訪時回應，呼籲球隊應該先享受奪冠成就，晚點再來決定是否造訪白宮。

「以政治角度而言，不論我們決定去或不去，都將代表這項運動、這座城市的心聲，我們會即時做出決定的。」總教練辛奇說，隨後表示要先好好享受冠軍慶功，「我們不會讓任何事情打岔這個時刻，我們想和我們的球迷們一同慶祝。」

世界大賽MVP史普林格則說，他的祖父已在白宮任職多年，他尊重造訪白宮代表的意義，「那是我們國家最有歷史的地方、立意深刻，對於很多人而言意義重大。如果球隊決定去，我就去，我不會說不的。我知道事情的影響力、也知道發生了很多事。事情總得有所改變、事情總在改變，沒有事情是永遠完美的，如果球隊去我就會去。」史普林格說。

史普林格將遵從球隊決定。（USA TODAY Sports）